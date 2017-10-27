Квартальный рост экономики США превысил прогноз

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В третьем квартале этого года темпы роста экономики США составили 3%.

Как сообщает Report, аналитики прогнозировали экономический рост в 2,5%.

Превышение прогноза на 0,5 процентных пункта привело к укреплению доллара. Так, финансовые рынки теперь полностью уверены, что Федеральная резервная система (ФРС) повысит учетную ставку в декабре. Курс основной валютной пары снизился на 0,5%, до 1,159 USD/EUR.

Аналитическая группа Report ожидает, что курс доллара в короткие сроки укрепится до 1,14 USD/EUR.