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    Квартальный рост экономики США превысил прогноз

    Доллар продолжает укрепляться против евро

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В третьем квартале этого года темпы роста экономики США составили 3%.

    Как сообщает Report, аналитики прогнозировали экономический рост в 2,5%.

    Превышение прогноза на 0,5 процентных пункта привело к укреплению доллара. Так, финансовые рынки теперь полностью уверены, что Федеральная резервная система (ФРС) повысит учетную ставку в декабре. Курс основной валютной пары снизился на 0,5%, до 1,159 USD/EUR.

    Аналитическая группа Report ожидает, что курс доллара в короткие сроки укрепится до 1,14 USD/EUR.

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