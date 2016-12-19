Квартальный профицит платежного баланса Азербайджана вырос в 3,5 раза

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Дефицит платежного баланса Азербайджана в январе-сентябре этого года составил 1,19 млрд долларов. Как передает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это в 9 раз меньше по сравнению с аналогичным показателем 2015 года. Так, по итогам января-сентября 2015 года платежный баланс сведен с дефицитом 9,14 млрд долларов.

Отметим, что дефицит текущего счета платежного баланса в первом квартале текущего года составил 1,27 млрд долларов, во втором квартале сформировался профицит в размере 18 млн долларов, в третьем квартале – профицит в размере 63 млн долларов.