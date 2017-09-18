Квартальный профицит платежного баланса Азербайджана вырос более чем вдвое

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Платежный баланс Азербайджана во втором квартале 2017 года завершился профицитом в 966 млн долларов. Как сообщает Report, в первом квартале эта цифра составила 464 млн долларов. В итоге, профицит платежного баланса в квартальном сравнении увеличился в 2,1 раза. Отметим, что профицит в первом полугодии вырос до 1 430 млн долларов.

Напомним, что с последнего квартала 2014 года до первого квартала 2016 года платежный баланс Азербайджана завершался исключительно с дефицитом. Во втором и третьем кварталах прошлого года сложился профицит платежного баланса в 18 млн и 62 млн долларов, а в четвертом квартале профицит составил 651 млн долларов.