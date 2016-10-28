Квартальные темпы роста в США превысили прогноз

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В третьем квартале этого года экономика США выросла фактически на 2,9%.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, аналитики предполагали, что экономический рост достигнет 2,5%.

Отметим, что во втором квартале экономический рост составил 1,4%.

Аналитическая группа Report считает, что ускорение темпов роста экономики может стать основной причиной для повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой США в декабре этого года: "Мы ожидаем укрепления доллара после раскрытия показателей".