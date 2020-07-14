Курсы валют Центробанка Азербайджана (14.07.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,21% - до 1,9288 маната, курс рубля остался стабильным - 0,0240 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1.9288
|
1 Российский рубль
|
0.0240
|
1 Австралийский доллар
|
1.1814
|
1 Аргентинское песо
|
0.0239
|
1 Белорусский рубль
|
0.7035
|
1 Бразильский реал
|
0.3145
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1009
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1409
|
1 Чешская крона
|
0.0723
|
100 Чилийских песо
|
0.2161
|
1 Китайский юань
|
0.2425
|
1 Датская крона
|
0.2591
|
1 Грузинский лари
|
0.5554
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0226
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.1346
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0118
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1850
|
1 Швейцарский франк
|
1.8051
|
1 Израильский шекель
|
0.4923
|
1 Канадский доллар
|
1.2487
|
1 Кувейтский динар
|
5.5248
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0041
|
1 Киргизский сом
|
0.0218
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0.3980
|
1 Мексиканское песо
|
0.0749
|
1 Молдавский лей
|
0.0994
|
1 Египетский фунт
|
0.1065
|
1 Норвежская крона
|
0.1798
|
100 Узбекских сум
|
0.0167
|
1 Польский злотый
|
0.4295
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2205
|
1 Саудовский риал
|
0.4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.3470
|
1 Турецкая лира
|
0.2477
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0577
|
1 Таджикский сомони
|
0.1649
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0627
|
100 Японских йен
|
1.5852
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1119
|
Золото (1 унция)
|
3057.7135
|
Серебро (1 унция)
|
32.3496
|
Платина (1 унция)
|
1421.4720
|
Палладий (1 унция)
|
3379.7615