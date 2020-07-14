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Курсы валют Центробанка Азербайджана (14.07.2020)

Курсы валют Центробанка Азербайджана (14.07.2020) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
14 июля 2020 г. 09:59
Курсы валют Центробанка Азербайджана (14.07.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,21% - до 1,9288 маната, курс рубля остался стабильным - 0,0240 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1.9288

1 Российский рубль

0.0240

1 Австралийский доллар

1.1814

1 Аргентинское песо

0.0239

1 Белорусский рубль

0.7035

1 Бразильский реал

0.3145

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1009

100 Вон Республики Корея

0.1409

1 Чешская крона

0.0723

100 Чилийских песо

0.2161

1 Китайский юань

0.2425

1 Датская крона

0.2591

1 Грузинский лари

0.5554

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0226

1 Британский фунт стерлингов

2.1346

100 Индонезийских рупий

0.0118

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1850

1 Швейцарский франк

1.8051

1 Израильский шекель

0.4923

1 Канадский доллар

1.2487

1 Кувейтский динар

5.5248

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0218

100 Ливанских фунтов

0.1126

1 Малазийский ринггит

0.3980

1 Мексиканское песо

0.0749

1 Молдавский лей

0.0994

1 Египетский фунт

0.1065

1 Норвежская крона

0.1798

100 Узбекских сум

0.0167

1 Польский злотый

0.4295

1 Сингапурский доллар

1.2205

1 Саудовский риал

0.4532

1 СДР (спец. права заимствования) 

2.3470

1 Турецкая лира

0.2477

1 Тайваньский доллар

0.0577

1 Таджикский сомони

0.1649

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0627

100 Японских йен

1.5852

1 Новозеландский доллар

1.1119

Золото (1 унция)

3057.7135

Серебро (1 унция)

32.3496

Платина (1 унция)

1421.4720

Палладий (1 унция)

3379.7615
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.07.2020)

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