Курсы валют Центробанка Азербайджана (14.07.2020)

Курсы валют Центробанка Азербайджана (14.07.2020)

Курс доллара по отношению к манату не изменился

https://static.report.az/photo/d37ea887-dacf-3ea2-811e-00f4c9b03c19.jpg https://static.report.az/photo/d37ea887-dacf-3ea2-811e-00f4c9b03c19.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,21% - до 1,9288 маната, курс рубля остался стабильным - 0,0240 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9288 1 Российский рубль 0.0240 1 Австралийский доллар 1.1814 1 Аргентинское песо 0.0239 1 Белорусский рубль 0.7035 1 Бразильский реал 0.3145 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1009 100 Вон Республики Корея 0.1409 1 Чешская крона 0.0723 100 Чилийских песо 0.2161 1 Китайский юань 0.2425 1 Датская крона 0.2591 1 Грузинский лари 0.5554 1 Гонконгский доллар 0.2193 1 Индийская рупия 0.0226 1 Британский фунт стерлингов 2.1346 100 Индонезийских рупий 0.0118 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1850 1 Швейцарский франк 1.8051 1 Израильский шекель 0.4923 1 Канадский доллар 1.2487 1 Кувейтский динар 5.5248 1 Казахстанский тенге 0.0041 1 Киргизский сом 0.0218 100 Ливанских фунтов 0.1126 1 Малазийский ринггит 0.3980 1 Мексиканское песо 0.0749 1 Молдавский лей 0.0994 1 Египетский фунт 0.1065 1 Норвежская крона 0.1798 100 Узбекских сум 0.0167 1 Польский злотый 0.4295 1 Сингапурский доллар 1.2205 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3470 1 Турецкая лира 0.2477 1 Тайваньский доллар 0.0577 1 Таджикский сомони 0.1649 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0627 100 Японских йен 1.5852 1 Новозеландский доллар 1.1119 Золото (1 унция) 3057.7135 Серебро (1 унция) 32.3496 Платина (1 унция) 1421.4720 Палладий (1 унция) 3379.7615 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram











Ссылка скопирована Турал Ибадлы Турал Ибадлы Report.az https://static.report.az/photo/9eb03b1d-b61f-3925-a33c-f02a92431ad5_50.jpg Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.07.2020)