Курсы валют Центробанка Азербайджана (13.07.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,45% - до 1,9248 маната, курс рубля остался стабильным - 0,0240 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1.9248
|
1 Российский рубль
|
0.0240
|
1 Австралийский доллар
|
1.1852
|
1 Аргентинское песо
|
0.0240
|
1 Белорусский рубль
|
0.7010
|
1 Бразильский реал
|
0.3192
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1015
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1416
|
1 Чешская крона
|
0.0722
|
100 Чилийских песо
|
0.2134
|
1 Китайский юань
|
0.2429
|
1 Датская крона
|
0.2585
|
1 Грузинский лари
|
0.5550
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0226
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.1509
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0118
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1853
|
1 Швейцарский франк
|
1.8086
|
1 Израильский шекель
|
0.4922
|
1 Канадский доллар
|
1.2530
|
1 Кувейтский динар
|
5.5276
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0041
|
1 Киргизский сом
|
0.0216
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0.3988
|
1 Мексиканское песо
|
0.0757
|
1 Молдавский лей
|
0.0996
|
1 Египетский фунт
|
0.1063
|
1 Норвежская крона
|
0.1806
|
100 Узбекских сум
|
0.0167
|
1 Польский злотый
|
0.4311
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2244
|
1 Саудовский риал
|
0.4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.3463
|
1 Турецкая лира
|
0.2477
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0578
|
1 Таджикский сомони
|
0.1649
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0628
|
100 Японских йен
|
1.5906
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1175
|
Золото (1 унция)
|
3067.3695
|
Серебро (1 унция)
|
32.1320
|
Платина (1 унция)
|
1433.0490
|
Палладий (1 унция)
|
3385.1165