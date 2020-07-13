Курсы валют Центробанка Азербайджана (13.07.2020)

Курсы валют Центробанка Азербайджана (13.07.2020)

Курс доллара по отношению к манату не изменился

https://static.report.az/photo/3fcd959f-51e9-423a-86b0-06f107ccbd99.jpg https://static.report.az/photo/3fcd959f-51e9-423a-86b0-06f107ccbd99.jpg Report

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,45% - до 1,9248 маната, курс рубля остался стабильным - 0,0240 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9248 1 Российский рубль 0.0240 1 Австралийский доллар 1.1852 1 Аргентинское песо 0.0240 1 Белорусский рубль 0.7010 1 Бразильский реал 0.3192 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1015 100 Вон Республики Корея 0.1416 1 Чешская крона 0.0722 100 Чилийских песо 0.2134 1 Китайский юань 0.2429 1 Датская крона 0.2585 1 Грузинский лари 0.5550 1 Гонконгский доллар 0.2193 1 Индийская рупия 0.0226 1 Британский фунт стерлингов 2.1509 100 Индонезийских рупий 0.0118 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1853 1 Швейцарский франк 1.8086 1 Израильский шекель 0.4922 1 Канадский доллар 1.2530 1 Кувейтский динар 5.5276 1 Казахстанский тенге 0.0041 1 Киргизский сом 0.0216 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.3988 1 Мексиканское песо 0.0757 1 Молдавский лей 0.0996 1 Египетский фунт 0.1063 1 Норвежская крона 0.1806 100 Узбекских сум 0.0167 1 Польский злотый 0.4311 1 Сингапурский доллар 1.2244 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3463 1 Турецкая лира 0.2477 1 Тайваньский доллар 0.0578 1 Таджикский сомони 0.1649 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0628 100 Японских йен 1.5906 1 Новозеландский доллар 1.1175 Золото (1 унция) 3067.3695 Серебро (1 унция) 32.1320 Платина (1 унция) 1433.0490 Палладий (1 унция) 3385.1165 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook









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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.07.2020)