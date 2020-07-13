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Курсы валют Центробанка Азербайджана (13.07.2020)

Курсы валют Центробанка Азербайджана (13.07.2020) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
13 июля 2020 г. 10:17
Курсы валют Центробанка Азербайджана (13.07.2020)
Report

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,45% - до 1,9248 маната, курс рубля остался стабильным - 0,0240 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1.9248

1 Российский рубль

0.0240

1 Австралийский доллар

1.1852

1 Аргентинское песо

0.0240

1 Белорусский рубль

0.7010

1 Бразильский реал

0.3192

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1015

100 Вон Республики Корея

0.1416

1 Чешская крона

0.0722

100 Чилийских песо

0.2134

1 Китайский юань

0.2429

1 Датская крона

0.2585

1 Грузинский лари

0.5550

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0226

1 Британский фунт стерлингов

2.1509

100 Индонезийских рупий

0.0118

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1853

1 Швейцарский франк

1.8086

1 Израильский шекель

0.4922

1 Канадский доллар

1.2530

1 Кувейтский динар

5.5276

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0216

100 Ливанских фунтов

0.1124

1 Малазийский ринггит

0.3988

1 Мексиканское песо

0.0757

1 Молдавский лей

0.0996

1 Египетский фунт

0.1063

1 Норвежская крона

0.1806

100 Узбекских сум

0.0167

1 Польский злотый

0.4311

1 Сингапурский доллар

1.2244

1 Саудовский риал

0.4532

1 СДР (спец. права заимствования) 

2.3463

1 Турецкая лира

0.2477

1 Тайваньский доллар

0.0578

1 Таджикский сомони

0.1649

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0628

100 Японских йен

1.5906

1 Новозеландский доллар

1.1175

Золото (1 унция)

3067.3695

Серебро (1 унция)

32.1320

Платина (1 унция)

1433.0490

Палладий (1 унция)

3385.1165
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.07.2020)

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