Курсы валют Центрального банка Азербайджана

1 доллар США стоит 0,7844 манатов

3 ноября, 2014 11:05

https://report.az/storage/news/30acc3c4c19de967b59c6e45e9c8dbc8/c9206b5a-9862-47cc-b189-3a43ec18e94d_292.jpg Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.9794 1 Российский рубль 0.0182 1 Австралийский доллар 0.6853 1 Аргентинское песо 0.0922 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.3165 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0708 100 Вон Республики Корея 0.0732 1 Чешская крона 0.0352 100 Чилийских песо 0.1363 1 Китайский юань 0.1282 1 Датская крона 0.1316 1 Грузинский лари 0.4483 1 Гонконгский доллар 0.1011 1 Индийская рупия 0.0128 1 Английский фунт стерлингов 1.2527 100 Индонезийских рупий 0.0065 100 Иранских риалов 0.0030 1 Шведская крона 0.1060 1 Швейцарский франк 0.8121 1 Израильский шекель 0.2065 1 Канадский доллар 0.6951 1 Кувейтский динар 2.7023 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0136 1 Литовский лит 0.2845 100 Ливанских фунтов 0.0518 1 Малазийский ринггит 0.2371 1 Мексиканское песо 0.0582 1 Молдавский лей 0.0536 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1159 100 Узбекских сум 0.0329 1 Польский злотый 0.2318 1 Сингапурский доллар 0.6092 1 Саудовский риал 0.2092 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1596 1 Турецкая лира 0.3520 1 Тайваньский доллар 0.0257 1 Таджикский сомони 0.1541 1 Новый туркменский манат 0.2752 1 Украинская гривна 0.0603 100 Японских йен 0.6958 1 Новозеландский доллар 0.6105 Золото (1 унция) 913.2377 Серебро (1 унция) 12.5223 Платина (1 унция) 962.4588 Палладий (1 унция) 614.9696 Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/