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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана

    1 доллар США стоит 0,7844 манатов

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/
    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7844
    1 Евро 0.9794
    1 Российский рубль 0.0182
    1 Австралийский доллар 0.6853
    1 Аргентинское песо 0.0922
    100 Белорусских рублей 0.0073
    1 Бразильский реал 0.3165
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0708
    100 Вон Республики Корея 0.0732
    1 Чешская крона 0.0352
    100 Чилийских песо 0.1363
    1 Китайский юань 0.1282
    1 Датская крона 0.1316
    1 Грузинский лари 0.4483
    1 Гонконгский доллар 0.1011
    1 Индийская рупия 0.0128
    1 Английский фунт стерлингов 1.2527
    100 Индонезийских рупий 0.0065
    100 Иранских риалов 0.0030
    1 Шведская крона 0.1060
    1 Швейцарский франк 0.8121
    1 Израильский шекель 0.2065
    1 Канадский доллар 0.6951
    1 Кувейтский динар 2.7023
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0136
    1 Литовский лит 0.2845
    100 Ливанских фунтов 0.0518
    1 Малазийский ринггит 0.2371
    1 Мексиканское песо 0.0582
    1 Молдавский лей 0.0536
    1 Египетский фунт 0.1097
    1 Норвежская крона 0.1159
    100 Узбекских сум 0.0329
    1 Польский злотый 0.2318
    1 Сингапурский доллар 0.6092
    1 Саудовский риал 0.2092
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1596
    1 Турецкая лира 0.3520
    1 Тайваньский доллар 0.0257
    1 Таджикский сомони 0.1541
    1 Новый туркменский манат 0.2752
    1 Украинская гривна 0.0603
    100 Японских йен 0.6958
    1 Новозеландский доллар 0.6105
    Золото (1 унция) 913.2377
    Серебро (1 унция) 12.5223
    Платина (1 унция) 962.4588
    Палладий (1 унция) 614.9696
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