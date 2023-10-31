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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,3% - до 1,8010 маната, курс рубля - на 1,1% - до 0,0183 маната.
Финансы
31 октября 2023 г. 09:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,3% - до 1,8010 маната, курс рубля - на 1,1% - до 0,0183 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8010

1 Российский рубль

0,0183

1 Австралийский доллар

1,0785

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,5161

1 Бразильский реал

0,3371

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0898

100 Вон Республики Корея

0,1257

1 Чешская крона

0,0734

100 Чилийских песо

0,1873

1 Китайский юань

0,2323

1 Датская крона

0,2413

1 Грузинский лари

0,6295

1 Гонконгский доллар

0,2173

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,0638

100 Индонезийских рупий

0,0107

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1521

1 Швейцарский франк

1,8840

1 Израильский шекель

0,4230

1 Канадский доллар

1,2275

1 Кувейтский динар

5,4949

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0192

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3569

1 Мексиканское песо

0,0939

1 Молдавский лей

0,0938

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1520

100 Узбекских сумов

0,0139

1 Польский злотый

0,4047

1 Сингапурский доллар

1,2433

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2299

1 Турецкая лира

0,0601

1 Тайваньский доллар

0,0524

1 Таджикский сомони

0,1556

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0467

100 Японских йен

1,1324

1 Новозеландский доллар

0,9903

Золото (1 унция)

3387,7940

Серебро (1 унция)

39,3430

Платина (1 унция)

1585,1905

Палладиум (1 унция)

1916,0275
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (31.10.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.10.2023)

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