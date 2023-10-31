Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,3% - до 1,8010 маната, курс рубля - на 1,1% - до 0,0183 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8010
|
1 Российский рубль
|
0,0183
|
1 Австралийский доллар
|
1,0785
|
1 Аргентинское песо
|
0,0049
|
1 Белорусский рубль
|
0,5161
|
1 Бразильский реал
|
0,3371
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0898
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1257
|
1 Чешская крона
|
0,0734
|
100 Чилийских песо
|
0,1873
|
1 Китайский юань
|
0,2323
|
1 Датская крона
|
0,2413
|
1 Грузинский лари
|
0,6295
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2173
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0638
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0107
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1521
|
1 Швейцарский франк
|
1,8840
|
1 Израильский шекель
|
0,4230
|
1 Канадский доллар
|
1,2275
|
1 Кувейтский динар
|
5,4949
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0192
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3569
|
1 Мексиканское песо
|
0,0939
|
1 Молдавский лей
|
0,0938
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1520
|
100 Узбекских сумов
|
0,0139
|
1 Польский злотый
|
0,4047
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2433
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2299
|
1 Турецкая лира
|
0,0601
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0524
|
1 Таджикский сомони
|
0,1556
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0467
|
100 Японских йен
|
1,1324
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9903
|
Золото (1 унция)
|
3387,7940
|
Серебро (1 унция)
|
39,3430
|
Платина (1 унция)
|
1585,1905
|
Палладиум (1 унция)
|
1916,0275