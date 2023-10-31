Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,3% - до 1,8010 маната, курс рубля - на 1,1% - до 0,0183 маната.

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Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,3% - до 1,8010 маната, курс рубля - на 1,1% - до 0,0183 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8010 1 Российский рубль 0,0183 1 Австралийский доллар 1,0785 1 Аргентинское песо 0,0049 1 Белорусский рубль 0,5161 1 Бразильский реал 0,3371 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0898 100 Вон Республики Корея 0,1257 1 Чешская крона 0,0734 100 Чилийских песо 0,1873 1 Китайский юань 0,2323 1 Датская крона 0,2413 1 Грузинский лари 0,6295 1 Гонконгский доллар 0,2173 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,0638 100 Индонезийских рупий 0,0107 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1521 1 Швейцарский франк 1,8840 1 Израильский шекель 0,4230 1 Канадский доллар 1,2275 1 Кувейтский динар 5,4949 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0192 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3569 1 Мексиканское песо 0,0939 1 Молдавский лей 0,0938 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1520 100 Узбекских сумов 0,0139 1 Польский злотый 0,4047 1 Сингапурский доллар 1,2433 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2299 1 Турецкая лира 0,0601 1 Тайваньский доллар 0,0524 1 Таджикский сомони 0,1556 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0467 100 Японских йен 1,1324 1 Новозеландский доллар 0,9903 Золото (1 унция) 3387,7940 Серебро (1 унция) 39,3430 Платина (1 унция) 1585,1905 Палладиум (1 унция) 1916,0275 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (31.10.2023)