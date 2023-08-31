Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,52%, составив 1,8561 маната, курс рубля снизился на 0,56% - до 0,0176 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8561
|
1 Российский рубль
|
0,0176
|
1 Австралийский доллар
|
1,1020
|
1 Аргентинское песо
|
0,0049
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3478
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0909
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1286
|
1 Чешская крона
|
0,0770
|
100 Чилийских песо
|
0,1995
|
1 Китайский юань
|
0,2332
|
1 Датская крона
|
0,2491
|
1 Грузинский лари
|
0,6464
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1630
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0112
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1567
|
1 Швейцарский франк
|
1,9350
|
1 Израильский шекель
|
0,4492
|
1 Канадский доллар
|
1,2557
|
1 Кувейтский динар
|
5,5194
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0193
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3665
|
1 Мексиканское песо
|
0,1015
|
1 Молдавский лей
|
0,0954
|
1 Египетский фунт
|
0,0549
|
1 Норвежская крона
|
0,1604
|
100 Узбекских сумов
|
0,0141
|
1 Польский злотый
|
0,4152
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2590
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2612
|
1 Турецкая лира
|
0,0636
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0533
|
1 Таджикский сомони
|
0,1555
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1652
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0129
|
Золото (1 унция)
|
3307,8855
|
Серебро (1 унция)
|
41,7620
|
Платина (1 унция)
|
1659,2765
|
Палладий (1 унция)
|
2101,5740