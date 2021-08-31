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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.08.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
31 августа 2021 г. 10:00
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 2,0091, курс рубля не изменился - 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0091

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,2424

1 Аргентинское песо

0,0174

1 Белорусский рубль

0,6773

1 Бразильский реал

0,3279

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1160

100 Вон Республики Корея

0,1463

1 Чешская крона

0,0786

100 Чилийских песо

0,2173

1 Китайский юань

0, 2628

1 Датская крона

0,2702

1 Грузинский лари

0, 5459

1 Гонконгский доллар

0,2183

1 Индийская рупия

0,0232

1 Британский фунт стерлингов

2,3426

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1974

1 Швейцарский франк

1,8568

1 Израильский шекель

0, 5288

1 Канадский доллар

1,3489

1 Кувейтский динар

5,6508

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1123

1 Малазийский ринггит

0,4091

1 Мексиканское песо

0,0845

1 Молдавский лей

0,0960

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1963

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4407

1 Сингапурский доллар

1,2644

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4184

1 Турецкая лира

0,2028

1 Тайваньский доллар

0,0613

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0633

100 Японских йен

1,5471

1 Новозеландский доллар

1,1959

Золото (1 унция)

3085,2875

Серебро (1 унция)

40,9122

Платина (1 унция)

1713,7530

Палладий (1 унция)

4219,4850
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (31.08.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.08.2021)

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