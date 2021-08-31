Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 2,0091, курс рубля не изменился - 0,0231 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0091 1 Российский рубль 0,0231 1 Австралийский доллар 1,2424 1 Аргентинское песо 0,0174 1 Белорусский рубль 0,6773 1 Бразильский реал 0,3279 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1160 100 Вон Республики Корея 0,1463 1 Чешская крона 0,0786 100 Чилийских песо 0,2173 1 Китайский юань 0, 2628 1 Датская крона 0,2702 1 Грузинский лари 0, 5459 1 Гонконгский доллар 0,2183 1 Индийская рупия 0,0232 1 Британский фунт стерлингов 2,3426 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1974 1 Швейцарский франк 1,8568 1 Израильский шекель 0, 5288 1 Канадский доллар 1,3489 1 Кувейтский динар 5,6508 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1123 1 Малазийский ринггит 0,4091 1 Мексиканское песо 0,0845 1 Молдавский лей 0,0960 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,1963 100 Узбекских сум 0,0160 1 Польский злотый 0,4407 1 Сингапурский доллар 1,2644 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4184 1 Турецкая лира 0,2028 1 Тайваньский доллар 0,0613 1 Таджикский сомони 0,1505 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0633 100 Японских йен 1,5471 1 Новозеландский доллар 1,1959 Золото (1 унция) 3085,2875 Серебро (1 унция) 40,9122 Платина (1 унция) 1713,7530 Палладий (1 унция) 4219,4850 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (31.08.2021)