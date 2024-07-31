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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.07.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
31 июля 2024 г. 09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 1,8405 маната, курс рубля повысился на 0,5% - до 0,0198 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8405

1 Российский рубль

0,0198

1 Австралийский доллар

1,1041

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3028

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0929

100 Вон Республики Корея

0,1233

1 Чешская крона

0,0724

100 Чилийских песо

0,1782

1 Китайский юань

0,2350

1 Датская крона

0,2466

1 Грузинский лари

0,6241

1 Гонконгский доллар

0,2176

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,1839

100 Индонезийских рупий

0,0104

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1580

1 Швейцарский франк

1,9297

1 Израильский шекель

0,4514

1 Канадский доллар

1,2280

1 Кувейтский динар

5,5628

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3690

1 Мексиканское песо

0,0904

1 Молдавский лей

0,0961

1 Египетский фунт

0,0351

1 Норвежская крона

0,1555

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4291

1 Сингапурский доллар

1,2670

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2531

1 Турецкая лира

0,0513

1 Тайваньский доллар

0,0518

1 Таджикский сомони

0,1596

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0415

100 Японских йен

1,1146

1 Новозеландский доллар

1,0041

Золото (1 унция)

4116,1165

Серебро (1 унция)

48,6430

Платина (1 унция)

1646,7560

Палладиум (1 унция)

1535,2105
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (31.07.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.07.2024)

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