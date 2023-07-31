Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.07.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.07.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,30% - до 1,8713 маната, курс рубля снизился на 2,13% - до 0,0184 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8713 1 Российский рубль 0,0184 1 Австралийский доллар 1,1343 1 Аргентинское песо 0,0062 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3593 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0963 100 Вон Республики Корея 0,1335 1 Чешская крона 0,0781 100 Чилийских песо 0,2050 1 Китайский юань 0,2378 1 Датская крона 0,2511 1 Грузинский лари 0,6458 1 Гонконгский доллар 0,2179 1 Индийская рупия 0,0207 1 Британский фунт стерлингов 2,1842 100 Индонезийских рупий 0,0113 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1610 1 Швейцарский франк 1,9499 1 Израильский шекель 0,4606 1 Канадский доллар 1,2825 1 Кувейтский динар 5,5345 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3753 1 Мексиканское песо 0,1016 1 Молдавский лей 0,0948 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1664 100 Узбекских сумов 0,0147 1 Польский злотый 0,4242 1 Сингапурский доллар 1,2763 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2932 1 Турецкая лира 0,0630 1 Тайваньский доллар 0,0541 1 Таджикский сомони 0,1558 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,1987 1 Новозеландский доллар 1,0522 Золото (1 унция) 3321,9785 Серебро (1 унция) 41,1638 Платина (1 унция) 1576,3420 Палладиум (1 унция) 2110,7625 Подпишитесь на наш Telegram канал