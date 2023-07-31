Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.07.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,30% - до 1,8713 маната, курс рубля снизился на 2,13% - до 0,0184 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8713
|
1 Российский рубль
|
0,0184
|
1 Австралийский доллар
|
1,1343
|
1 Аргентинское песо
|
0,0062
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3593
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0963
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1335
|
1 Чешская крона
|
0,0781
|
100 Чилийских песо
|
0,2050
|
1 Китайский юань
|
0,2378
|
1 Датская крона
|
0,2511
|
1 Грузинский лари
|
0,6458
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2179
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1842
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1610
|
1 Швейцарский франк
|
1,9499
|
1 Израильский шекель
|
0,4606
|
1 Канадский доллар
|
1,2825
|
1 Кувейтский динар
|
5,5345
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3753
|
1 Мексиканское песо
|
0,1016
|
1 Молдавский лей
|
0,0948
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1664
|
100 Узбекских сумов
|
0,0147
|
1 Польский злотый
|
0,4242
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2763
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2932
|
1 Турецкая лира
|
0,0630
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0541
|
1 Таджикский сомони
|
0,1558
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1987
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0522
|
Золото (1 унция)
|
3321,9785
|
Серебро (1 унция)
|
41,1638
|
Платина (1 унция)
|
1576,3420
|
Палладиум (1 унция)
|
2110,7625