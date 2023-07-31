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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.07.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.07.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
31 июля 2023 г. 09:42
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.07.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,30% - до 1,8713 маната, курс рубля снизился на 2,13% - до 0,0184 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8713

1 Российский рубль

0,0184

1 Австралийский доллар

1,1343

1 Аргентинское песо

0,0062

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3593

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0963

100 Вон Республики Корея

0,1335

1 Чешская крона

0,0781

100 Чилийских песо

0,2050

1 Китайский юань

0,2378

1 Датская крона

0,2511

1 Грузинский лари

0,6458

1 Гонконгский доллар

0,2179

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,1842

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1610

1 Швейцарский франк

1,9499

1 Израильский шекель

0,4606

1 Канадский доллар

1,2825

1 Кувейтский динар

5,5345

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3753

1 Мексиканское песо

0,1016

1 Молдавский лей

0,0948

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1664

100 Узбекских сумов

0,0147

1 Польский злотый

0,4242

1 Сингапурский доллар

1,2763

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2932

1 Турецкая лира

0,0630

1 Тайваньский доллар

0,0541

1 Таджикский сомони

0,1558

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1987

1 Новозеландский доллар

1,0522

Золото (1 унция)

3321,9785

Серебро (1 унция)

41,1638

Платина (1 унция)

1576,3420

Палладиум (1 унция)

2110,7625
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.07.2023)

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