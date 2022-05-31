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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
31 мая 2022 г. 09:51
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,08%, до 1,8267, курс рубля вырос на 1,12%, до 0,0268 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8267

1 Российский рубль

0,0268

1 Австралийский доллар

1,2217

1 Аргентинское песо

0,0142

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3577

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1096

100 Вон Республики Корея

0,1374

1 Чешская крона

0,0739

100 Чилийских песо

0,2047

1 Китайский юань

0,2550

1 Датская крона

0,2455

1 Грузинский лари

0,5708

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0219

1 Британский фунт стерлингов

2,1440

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1739

1 Швейцарский франк

1,7710

1 Израильский шекель

0,5098

1 Канадский доллар

1,3418

1 Кувейтский динар

5,5590

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0205

100 Ливанских фунтов

0,1128

1 Малазийский ринггит

0,3885

1 Мексиканское песо

0,0869

1 Молдавский лей

0,0894

1 Египетский фунт

0,0915

1 Норвежская крона

0,1803

100 Узбекских сум

0,0154

1 Польский злотый

0,3985

1 Сингапурский доллар

1,2409

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2936

1 Турецкая лира

0,1037

1 Тайваньский доллар

0,0587

1 Таджикский сомони

0,1445

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0573

100 Японских йен

1,3284

1 Новозеландский доллар

1,1117

Золото (1 унция)

3149,3605

Серебро (1 унция)

37,1684

Платина (1 унция)

1634,9070

Палладий (1 унция)

3522,0940
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (31.05.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.05.2022)

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