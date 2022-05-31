Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/186e1df2-9f7c-39f2-ab58-b392cb71a887.jpg https://static.report.az/photo/186e1df2-9f7c-39f2-ab58-b392cb71a887.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,08%, до 1,8267, курс рубля вырос на 1,12%, до 0,0268 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8267 1 Российский рубль 0,0268 1 Австралийский доллар 1,2217 1 Аргентинское песо 0,0142 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3577 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1096 100 Вон Республики Корея 0,1374 1 Чешская крона 0,0739 100 Чилийских песо 0,2047 1 Китайский юань 0,2550 1 Датская крона 0,2455 1 Грузинский лари 0,5708 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0219 1 Британский фунт стерлингов 2,1440 100 Индонезийских рупий 0,0117 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1739 1 Швейцарский франк 1,7710 1 Израильский шекель 0,5098 1 Канадский доллар 1,3418 1 Кувейтский динар 5,5590 1 Казахстанский тенге 0,0041 1 Киргизский сом 0,0205 100 Ливанских фунтов 0,1128 1 Малазийский ринггит 0,3885 1 Мексиканское песо 0,0869 1 Молдавский лей 0,0894 1 Египетский фунт 0,0915 1 Норвежская крона 0,1803 100 Узбекских сум 0,0154 1 Польский злотый 0,3985 1 Сингапурский доллар 1,2409 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2936 1 Турецкая лира 0,1037 1 Тайваньский доллар 0,0587 1 Таджикский сомони 0,1445 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0573 100 Японских йен 1,3284 1 Новозеландский доллар 1,1117 Золото (1 унция) 3149,3605 Серебро (1 унция) 37,1684 Платина (1 унция) 1634,9070 Палладий (1 унция) 3522,0940 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (31.05.2022)