Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,08%, до 1,8267, курс рубля вырос на 1,12%, до 0,0268 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8267
|
1 Российский рубль
|
0,0268
|
1 Австралийский доллар
|
1,2217
|
1 Аргентинское песо
|
0,0142
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3577
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1096
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1374
|
1 Чешская крона
|
0,0739
|
100 Чилийских песо
|
0,2047
|
1 Китайский юань
|
0,2550
|
1 Датская крона
|
0,2455
|
1 Грузинский лари
|
0,5708
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0219
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1440
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1739
|
1 Швейцарский франк
|
1,7710
|
1 Израильский шекель
|
0,5098
|
1 Канадский доллар
|
1,3418
|
1 Кувейтский динар
|
5,5590
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0041
|
1 Киргизский сом
|
0,0205
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1128
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3885
|
1 Мексиканское песо
|
0,0869
|
1 Молдавский лей
|
0,0894
|
1 Египетский фунт
|
0,0915
|
1 Норвежская крона
|
0,1803
|
100 Узбекских сум
|
0,0154
|
1 Польский злотый
|
0,3985
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2409
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2936
|
1 Турецкая лира
|
0,1037
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0587
|
1 Таджикский сомони
|
0,1445
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0573
|
100 Японских йен
|
1,3284
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1117
|
Золото (1 унция)
|
3149,3605
|
Серебро (1 унция)
|
37,1684
|
Платина (1 унция)
|
1634,9070
|
Палладий (1 унция)
|
3522,0940