Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,43%, до 1,8233, курс рубля вырос на 3,26%, до 0,0285 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8233 1 Российский рубль 0,0285 1 Австралийский доллар 1,2212 1 Аргентинское песо 0,0140 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3470 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1112 100 Вон Республики Корея 0,1355 1 Чешская крона 0,0738 100 Чилийских песо 0,2068 1 Китайский юань 0,2546 1 Датская крона 0,2451 1 Грузинский лари 0,5768 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0219 1 Британский фунт стерлингов 2,1301 100 Индонезийских рупий 0,0117 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1730 1 Швейцарский франк 1,7385 1 Израильский шекель 0,5098 1 Канадский доллар 1,3539 1 Кувейтский динар 5,5498 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0209 100 Ливанских фунтов 0,1128 1 Малазийский ринггит 0,3870 1 Мексиканское песо 0,0869 1 Молдавский лей 0,0895 1 Египетский фунт 0,0910 1 Норвежская крона 0,1793 100 Узбекских сум 0,0154 1 Польский злотый 0,3975 1 Сингапурский доллар 1,2359 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2875 1 Турецкая лира 0,0989 1 Тайваньский доллар 0,0575 1 Таджикский сомони 0,1445 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0577 100 Японских йен 1,2672 1 Новозеландский доллар 1,0969 Золото (1 унция) 3152,2420 Серебро (1 унция) 37,6058 Платина (1 унция) 1713,4385 Палладий (1 унция) 3340,6105 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.06.2022)