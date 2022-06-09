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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
9 июня 2022 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,43%, до 1,8233, курс рубля вырос на 3,26%, до 0,0285 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8233

1 Российский рубль

0,0285

1 Австралийский доллар

1,2212

1 Аргентинское песо

0,0140

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3470

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1112

100 Вон Республики Корея

0,1355

1 Чешская крона

0,0738

100 Чилийских песо

0,2068

1 Китайский юань

0,2546

1 Датская крона

0,2451

1 Грузинский лари

0,5768

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0219

1 Британский фунт стерлингов

2,1301

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1730

1 Швейцарский франк

1,7385

1 Израильский шекель

0,5098

1 Канадский доллар

1,3539

1 Кувейтский динар

5,5498

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0209

100 Ливанских фунтов

0,1128

1 Малазийский ринггит

0,3870

1 Мексиканское песо

0,0869

1 Молдавский лей

0,0895

1 Египетский фунт

0,0910

1 Норвежская крона

0,1793

100 Узбекских сум

0,0154

1 Польский злотый

0,3975

1 Сингапурский доллар

1,2359

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2875

1 Турецкая лира

0,0989

1 Тайваньский доллар

0,0575

1 Таджикский сомони

0,1445

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0577

100 Японских йен

1,2672

1 Новозеландский доллар

1,0969

Золото (1 унция)

3152,2420

Серебро (1 унция)

37,6058

Платина (1 унция)

1713,4385

Палладий (1 унция)

3340,6105
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.06.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.06.2022)

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