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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6%, составив 1,8534 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0220 маната.
Финансы
31 марта 2023 г. 09:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6%, составив 1,8534 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0220 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8534

1 Российский рубль

0,0220

1 Австралийский доллар

1,1406

1 Аргентинское песо

0,0082

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3337

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0953

100 Вон Республики Корея

0,1312

1 Чешская крона

0,0788

100 Чилийских песо

0,2151

1 Китайский юань

0,2478

1 Датская крона

0,2488

1 Грузинский лари

0,6654

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,1066

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1639

1 Швейцарский франк

1,8599

1 Израильский шекель

0,4728

1 Канадский доллар

1,2566

1 Кувейтский динар

5,5440

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3855

1 Мексиканское песо

0,0939

1 Молдавский лей

0,0924

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1634

100 Узбекских сум

0,0149

1 Польский злотый

0,3966

1 Сингапурский доллар

1,2808

1 Саудовский риал

0,4529

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2877

1 Турецкая лира

0,0886

1 Тайваньский доллар

0,0558

1 Таджикский сомони

0,1559

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0461

100 Японских йен

1,2803

1 Новозеландский доллар

1,0679

Золото (1 унция)

3366,6375

Серебро (1 унция)

40,6214

Платина (1 унция)

1678,1720

Палладий (1 унция)

2511,2910
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (31.03.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.03.2023)

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