Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6%, составив 1,8534 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0220 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8534
|
1 Российский рубль
|
0,0220
|
1 Австралийский доллар
|
1,1406
|
1 Аргентинское песо
|
0,0082
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3337
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0953
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1312
|
1 Чешская крона
|
0,0788
|
100 Чилийских песо
|
0,2151
|
1 Китайский юань
|
0,2478
|
1 Датская крона
|
0,2488
|
1 Грузинский лари
|
0,6654
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1066
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1639
|
1 Швейцарский франк
|
1,8599
|
1 Израильский шекель
|
0,4728
|
1 Канадский доллар
|
1,2566
|
1 Кувейтский динар
|
5,5440
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3855
|
1 Мексиканское песо
|
0,0939
|
1 Молдавский лей
|
0,0924
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1634
|
100 Узбекских сум
|
0,0149
|
1 Польский злотый
|
0,3966
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2808
|
1 Саудовский риал
|
0,4529
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2877
|
1 Турецкая лира
|
0,0886
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0558
|
1 Таджикский сомони
|
0,1559
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0461
|
100 Японских йен
|
1,2803
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0679
|
Золото (1 унция)
|
3366,6375
|
Серебро (1 унция)
|
40,6214
|
Платина (1 унция)
|
1678,1720
|
Палладий (1 унция)
|
2511,2910