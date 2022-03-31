Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,47%, до 1,8975, курс рубля - на 9,09%, до 0,0204 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8975
|
1 Российский рубль
|
0,0204
|
1 Австралийский доллар
|
1,2719
|
1 Аргентинское песо
|
0,0153
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3563
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1170
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1404
|
1 Чешская крона
|
0,0777
|
100 Чилийских песо
|
0,2155
|
1 Китайский юань
|
0,2677
|
1 Датская крона
|
0,2551
|
1 Грузинский лари
|
0,5485
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2171
|
1 Индийская рупия
|
0,0225
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2297
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1836
|
1 Швейцарский франк
|
1,8383
|
1 Израильский шекель
|
0,5352
|
1 Канадский доллар
|
1,3580
|
1 Кувейтский динар
|
5,5915
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0178
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1128
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4043
|
1 Мексиканское песо
|
0,0854
|
1 Молдавский лей
|
0,0928
|
1 Египетский фунт
|
0,0930
|
1 Норвежская крона
|
0,1972
|
100 Узбекских сум
|
0,0153
|
1 Польский злотый
|
0,4088
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2561
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3516
|
1 Турецкая лира
|
0,1159
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0594
|
1 Таджикский сомони
|
0,1312
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0576
|
100 Японских йен
|
1,3909
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1821
|
Золото (1 унция)
|
3265,7085
|
Серебро (1 унция)
|
41,8098
|
Платина (1 унция)
|
1672,9360
|
Палладий (1 унция)
|
3832,3270