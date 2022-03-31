Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,47%, до 1,8975, курс рубля - на 9,09%, до 0,0204 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8975 1 Российский рубль 0,0204 1 Австралийский доллар 1,2719 1 Аргентинское песо 0,0153 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3563 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1170 100 Вон Республики Корея 0,1404 1 Чешская крона 0,0777 100 Чилийских песо 0,2155 1 Китайский юань 0,2677 1 Датская крона 0,2551 1 Грузинский лари 0,5485 1 Гонконгский доллар 0,2171 1 Индийская рупия 0,0225 1 Британский фунт стерлингов 2,2297 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1836 1 Швейцарский франк 1,8383 1 Израильский шекель 0,5352 1 Канадский доллар 1,3580 1 Кувейтский динар 5,5915 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0178 100 Ливанских фунтов 0,1128 1 Малазийский ринггит 0,4043 1 Мексиканское песо 0,0854 1 Молдавский лей 0,0928 1 Египетский фунт 0,0930 1 Норвежская крона 0,1972 100 Узбекских сум 0,0153 1 Польский злотый 0,4088 1 Сингапурский доллар 1,2561 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3516 1 Турецкая лира 0,1159 1 Тайваньский доллар 0,0594 1 Таджикский сомони 0,1312 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0576 100 Японских йен 1,3909 1 Новозеландский доллар 1,1821 Золото (1 унция) 3265,7085 Серебро (1 унция) 41,8098 Платина (1 унция) 1672,9360 Палладий (1 унция) 3832,3270 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (31.03.2022)