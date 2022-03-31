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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
31 марта 2022 г. 09:37
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,47%, до 1,8975, курс рубля - на 9,09%, до 0,0204 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8975

1 Российский рубль

0,0204

1 Австралийский доллар

1,2719

1 Аргентинское песо

0,0153

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3563

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1170

100 Вон Республики Корея

0,1404

1 Чешская крона

0,0777

100 Чилийских песо

0,2155

1 Китайский юань

0,2677

1 Датская крона

0,2551

1 Грузинский лари

0,5485

1 Гонконгский доллар

0,2171

1 Индийская рупия

0,0225

1 Британский фунт стерлингов

2,2297

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1836

1 Швейцарский франк

1,8383

1 Израильский шекель

0,5352

1 Канадский доллар

1,3580

1 Кувейтский динар

5,5915

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0178

100 Ливанских фунтов

0,1128

1 Малазийский ринггит

0,4043

1 Мексиканское песо

0,0854

1 Молдавский лей

0,0928

1 Египетский фунт

0,0930

1 Норвежская крона

0,1972

100 Узбекских сум

0,0153

1 Польский злотый

0,4088

1 Сингапурский доллар

1,2561

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3516

1 Турецкая лира

0,1159

1 Тайваньский доллар

0,0594

1 Таджикский сомони

0,1312

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0576

100 Японских йен

1,3909

1 Новозеландский доллар

1,1821

Золото (1 унция)

3265,7085

Серебро (1 унция)

41,8098

Платина (1 унция)

1672,9360

Палладий (1 унция)

3832,3270
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (31.03.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.03.2022)

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