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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
31 января 2024 г. 09:20
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,04% - до 1,8395 маната, курс рубля упал на 0,5% и составил 0,0190 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8395

1 Российский рубль

0,0190

1 Австралийский доллар

1,1173

1 Аргентинское песо

0,0021

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3434

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0903

100 Вон Республики Корея

0,1274

1 Чешская крона

0,0743

100 Чилийских песо

0,1825

1 Китайский юань

0,2367

1 Датская крона

0,2468

1 Грузинский лари

0,6336

1 Гонконгский доллар

0,2175

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1557

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1630

1 Швейцарский франк

1,9702

1 Израильский шекель

0,4648

1 Канадский доллар

1,2670

1 Кувейтский динар

5,5251

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3593

1 Мексиканское песо

0,0990

1 Молдавский лей

0,0961

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1624

100 Узбекских сумов

0,0137

1 Польский злотый

0,4229

1 Сингапурский доллар

1,2680

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2612

1 Турецкая лира

0,0560

1 Тайваньский доллар

0,0544

1 Таджикский сомони

0,1556

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0450

100 Японских йен

1,1517

1 Новозеландский доллар

1,0400

Золото (1 унция)

3458,6925

Серебро (1 унция)

39,2496

Платина (1 унция)

1568,3180

Палладиум (1 унция)

1667,9465
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (31.01.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.01.2024)

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