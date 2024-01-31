Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,04% - до 1,8395 маната, курс рубля упал на 0,5% и составил 0,0190 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8395
|
1 Российский рубль
|
0,0190
|
1 Австралийский доллар
|
1,1173
|
1 Аргентинское песо
|
0,0021
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3434
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0903
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1274
|
1 Чешская крона
|
0,0743
|
100 Чилийских песо
|
0,1825
|
1 Китайский юань
|
0,2367
|
1 Датская крона
|
0,2468
|
1 Грузинский лари
|
0,6336
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2175
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1557
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0108
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1630
|
1 Швейцарский франк
|
1,9702
|
1 Израильский шекель
|
0,4648
|
1 Канадский доллар
|
1,2670
|
1 Кувейтский динар
|
5,5251
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0190
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3593
|
1 Мексиканское песо
|
0,0990
|
1 Молдавский лей
|
0,0961
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1624
|
100 Узбекских сумов
|
0,0137
|
1 Польский злотый
|
0,4229
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2680
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2612
|
1 Турецкая лира
|
0,0560
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0544
|
1 Таджикский сомони
|
0,1556
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0450
|
100 Японских йен
|
1,1517
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0400
|
Золото (1 унция)
|
3458,6925
|
Серебро (1 унция)
|
39,2496
|
Платина (1 унция)
|
1568,3180
|
Палладиум (1 унция)
|
1667,9465