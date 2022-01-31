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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
31 января 2022 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,08%, до 1,8974, курс рубля не изменился - 0,0219 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8974

1 Российский рубль

0,0219

1 Австралийский доллар

1,1916

1 Аргентинское песо

0,0162

1 Белорусский рубль

0,6508

1 Бразильский реал

0,3159

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1091

100 Вон Республики Корея

0,1403

1 Чешская крона

0,0775

100 Чилийских песо

0,2090

1 Китайский юань

0, 2672

1 Датская крона

0,2549

1 Грузинский лари

0,5583

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,2803

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1806

1 Швейцарский франк

1,8255

1 Израильский шекель

0, 5317

1 Канадский доллар

1,3346

1 Кувейтский динар

5,6107

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4059

1 Мексиканское песо

0,0817

1 Молдавский лей

0,0947

1 Египетский фунт

0,1080

1 Норвежская крона

0,1899

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4142

1 Сингапурский доллар

1,2537

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3642

1 Турецкая лира

0,1257

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1510

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0592

100 Японских йен

1,4721

1 Новозеландский доллар

1,1155

Золото (1 унция)

3037,9850

Серебро (1 унция)

37,8922

Платина (1 унция)

1721,0460

Палладий (1 унция)

4029,5440
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (31.01.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.01.2022)

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