Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,08%, до 1,8974, курс рубля не изменился - 0,0219 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8974
|
1 Российский рубль
|
0,0219
|
1 Австралийский доллар
|
1,1916
|
1 Аргентинское песо
|
0,0162
|
1 Белорусский рубль
|
0,6508
|
1 Бразильский реал
|
0,3159
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1091
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1403
|
1 Чешская крона
|
0,0775
|
100 Чилийских песо
|
0,2090
|
1 Китайский юань
|
0, 2672
|
1 Датская крона
|
0,2549
|
1 Грузинский лари
|
0,5583
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 Индийская рупия
|
0,0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2803
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1806
|
1 Швейцарский франк
|
1,8255
|
1 Израильский шекель
|
0, 5317
|
1 Канадский доллар
|
1,3346
|
1 Кувейтский динар
|
5,6107
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4059
|
1 Мексиканское песо
|
0,0817
|
1 Молдавский лей
|
0,0947
|
1 Египетский фунт
|
0,1080
|
1 Норвежская крона
|
0,1899
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4142
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2537
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3642
|
1 Турецкая лира
|
0,1257
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0611
|
1 Таджикский сомони
|
0,1510
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0592
|
100 Японских йен
|
1,4721
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1155
|
Золото (1 унция)
|
3037,9850
|
Серебро (1 унция)
|
37,8922
|
Платина (1 унция)
|
1721,0460
|
Палладий (1 унция)
|
4029,5440