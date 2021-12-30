Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,9265, курс рубля снизился на 0,4% - до 0,0229 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9265
|
1 Российский рубль
|
0,0229
|
1 Австралийский доллар
|
1,2337
|
1 Аргентинское песо
|
0,0166
|
1 Белорусский рубль
|
0,6733
|
1 Бразильский реал
|
0,2986
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1065
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1434
|
1 Чешская крона
|
0,0773
|
100 Чилийских песо
|
0,2002
|
1 Китайский юань
|
0, 2669
|
1 Датская крона
|
0,2591
|
1 Грузинский лари
|
0,5489
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 Индийская рупия
|
0,0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2925
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1881
|
1 Швейцарский франк
|
1,8564
|
1 Израильский шекель
|
0, 5446
|
1 Канадский доллар
|
1,3290
|
1 Кувейтский динар
|
5,6168
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4076
|
1 Мексиканское песо
|
0,0826
|
1 Молдавский лей
|
0,0959
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1933
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4191
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2575
|
1 Саудовский риал
|
0,4529
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3793
|
1 Турецкая лира
|
0,1329
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0615
|
1 Таджикский сомони
|
0,1510
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0625
|
100 Японских йен
|
1,4774
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1631
|
Золото (1 унция)
|
3060,6800
|
Серебро (1 унция)
|
38,5815
|
Платина (1 унция)
|
1646,2460
|
Палладий (1 унция)
|
3357,1770