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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.12.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
30 декабря 2021 г. 10:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.12.2021)
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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,9265, курс рубля снизился на 0,4% - до 0,0229 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9265

1 Российский рубль

0,0229

1 Австралийский доллар

1,2337

1 Аргентинское песо

0,0166

1 Белорусский рубль

0,6733

1 Бразильский реал

0,2986

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1065

100 Вон Республики Корея

0,1434

1 Чешская крона

0,0773

100 Чилийских песо

0,2002

1 Китайский юань

0, 2669

1 Датская крона

0,2591

1 Грузинский лари

0,5489

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,2925

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1881

1 Швейцарский франк

1,8564

1 Израильский шекель

0, 5446

1 Канадский доллар

1,3290

1 Кувейтский динар

5,6168

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4076

1 Мексиканское песо

0,0826

1 Молдавский лей

0,0959

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1933

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4191

1 Сингапурский доллар

1,2575

1 Саудовский риал

0,4529

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3793

1 Турецкая лира

0,1329

1 Тайваньский доллар

0,0615

1 Таджикский сомони

0,1510

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0625

100 Японских йен

1,4774

1 Новозеландский доллар

1,1631

Золото (1 унция)

3060,6800

Серебро (1 унция)

38,5815

Платина (1 унция)

1646,2460

Палладий (1 унция)

3357,1770
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.12.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.12.2021)

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