Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.12.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2% и составил 1,8766 маната, а курс российского рубля остался неизменным на уровне 0,0188 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8766
|
1 Российский рубль
|
0,0188
|
1 Австралийский доллар
|
1,1580
|
1 Аргентинское песо
|
0,0021
|
1 Белорусский рубль
|
0,5149
|
1 Бразильский реал
|
0,3503
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0926
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1317
|
1 Чешская крона
|
0,0760
|
100 Чилийских песо
|
0,1930
|
1 Китайский юань
|
0,2394
|
1 Датская крона
|
0,2517
|
1 Грузинский лари
|
0,6326
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2176
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1643
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1688
|
1 Швейцарский франк
|
2,0204
|
1 Израильский шекель
|
0,4697
|
1 Канадский доллар
|
1,2837
|
1 Кувейтский динар
|
5,5319
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0191
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3700
|
1 Мексиканское песо
|
0,1002
|
1 Молдавский лей
|
0,0982
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1671
|
100 Узбекских сумов
|
0,0138
|
1 Польский злотый
|
0,4319
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2876
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2860
|
1 Турецкая лира
|
0,0576
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0556
|
1 Таджикский сомони
|
0,1554
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0446
|
100 Японских йен
|
1,2054
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0743
|
Золото (1 унция)
|
3507,0745
|
Серебро (1 унция)
|
40,4519
|
Платина (1 унция)
|
1686,2300
|
Палладиум (1 унция)
|
1870,4080