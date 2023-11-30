Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.11.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.11.2023)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,8650 маната, курс рубля повысился на 0,5% - до 0,0192 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8650 1 Российский рубль 0,0192 1 Австралийский доллар 1,1297 1 Аргентинское песо 0,0047 1 Белорусский рубль 0,5160 1 Бразильский реал 0,3466 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0909 100 Вон Республики Корея 0,1317 1 Чешская крона 0,0769 100 Чилийских песо 0,1956 1 Китайский юань 0,2385 1 Датская крона 0,2501 1 Грузинский лари 0,6278 1 Гонконгский доллар 0,2177 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1593 100 Индонезийских рупий 0,0110 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1642 1 Швейцарский франк 1,9476 1 Израильский шекель 0,4614 1 Канадский доллар 1,2523 1 Кувейтский динар 5,5124 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0192 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3653 1 Мексиканское песо 0,0984 1 Молдавский лей 0,0956 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1596 100 Узбекских сумов 0,0138 1 Польский злотый 0,4294 1 Сингапурский доллар 1,2762 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2721 1 Турецкая лира 0,0587 1 Тайваньский доллар 0,0544 1 Таджикский сомони 0,1553 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0467 100 Японских йен 1,1562 1 Новозеландский доллар 1,0500 Золото (1 унция) 3475,5140 Серебро (1 унция) 42,4758 Платина (1 унция) 1590,7835 Палладиум (1 унция) 1743,6985 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.11.2023)