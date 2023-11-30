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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.11.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.11.2023) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
30 ноября 2023 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.11.2023)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,8650 маната, курс рубля повысился на 0,5% - до 0,0192 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8650

1 Российский рубль

0,0192

1 Австралийский доллар

1,1297

1 Аргентинское песо

0,0047

1 Белорусский рубль

0,5160

1 Бразильский реал

0,3466

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0909

100 Вон Республики Корея

0,1317

1 Чешская крона

0,0769

100 Чилийских песо

0,1956

1 Китайский юань

0,2385

1 Датская крона

0,2501

1 Грузинский лари

0,6278

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1593

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1642

1 Швейцарский франк

1,9476

1 Израильский шекель

0,4614

1 Канадский доллар

1,2523

1 Кувейтский динар

5,5124

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0192

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3653

1 Мексиканское песо

0,0984

1 Молдавский лей

0,0956

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1596

100 Узбекских сумов

0,0138

1 Польский злотый

0,4294

1 Сингапурский доллар

1,2762

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2721

1 Турецкая лира

0,0587

1 Тайваньский доллар

0,0544

1 Таджикский сомони

0,1553

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0467

100 Японских йен

1,1562

1 Новозеландский доллар

1,0500

Золото (1 унция)

3475,5140

Серебро (1 унция)

42,4758

Платина (1 унция)

1590,7835

Палладиум (1 унция)

1743,6985
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.11.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.11.2023)

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