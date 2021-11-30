О нас
Report Georgia
Аудио новости

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.11.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
30 ноября 2021 г. 09:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,9204, курс рубля на 0,9% - до 0,0229 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9204

1 Российский рубль

0,0229

1 Австралийский доллар

1,2146

1 Аргентинское песо

0,0168

1 Белорусский рубль

0,6658

1 Бразильский реал

0,3031

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1055

100 Вон Республики Корея

0,1431

1 Чешская крона

0,0751

100 Чилийских песо

0,2018

1 Китайский юань

0, 2668

1 Датская крона

0,2582

1 Грузинский лари

0,5485

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,2642

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1877

1 Швейцарский франк

1,8431

1 Израильский шекель

0, 5380

1 Канадский доллар

1,3344

1 Кувейтский динар

5,6177

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4023

1 Мексиканское песо

0,0785

1 Молдавский лей

0,0958

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1887

100 Узбекских сум

0,0158

1 Польский злотый

0,4107

1 Сингапурский доллар

1,2425

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3767

1 Турецкая лира

0,1334

1 Тайваньский доллар

0,0613

1 Таджикский сомони

0,1510

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0623

100 Японских йен

1,4957

1 Новозеландский доллар

1,1608

Золото (1 унция)

3041,3085

Серебро (1 унция)

38,9816

Платина (1 унция)

1650,6660

Палладий (1 унция)

3076,1500
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.11.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.11.2021)

Экслюзивные новости

Украинский депутат: Достигнутые между Азербайджаном и Арменией договоренности должны строго соблюдаться
Украинский депутат: Достигнутые между Азербайджаном и Арменией договоренности должны строго соблюдаться
29 ноября 2021 г. 15:52
Нобелевский лауреат посетит Шушу
Нобелевский лауреат посетит Шушу
29 ноября 2021 г. 14:06
Начальник медицинской службы ГПС уволен в запас
Начальник медицинской службы ГПС уволен в запас
26 ноября 2021 г. 15:50
Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном
Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном
25 ноября 2021 г. 14:11
Швыдкой: Президентов Азербайджана и России связывают долгие дружеские отношения
Швыдкой: Президентов Азербайджана и России связывают долгие дружеские отношения
24 ноября 2021 г. 16:31
Анар Керимов рассказал о проводимых в Министерстве культуры реформах
Анар Керимов рассказал о проводимых в Министерстве культуры реформах
23 ноября 2021 г. 14:54
Фонд YAŞAT потратил на нужды семей шехидов и ветеранов более 48 млн манатов
Фонд YAŞAT потратил на нужды семей шехидов и ветеранов более 48 млн манатов
22 ноября 2021 г. 16:51
Visa о влиянии запрета Amazon на держателей карт в Азербайджане
Visa о влиянии запрета Amazon на держателей карт в Азербайджане
22 ноября 2021 г. 13:23
AstraZeneca: Вакцина Vaxzevria помогла спасти более миллиона жизней
AstraZeneca: Вакцина Vaxzevria помогла спасти более миллиона жизней
22 ноября 2021 г. 10:58
Солдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
ФотоСолдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
20 ноября 2021 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi