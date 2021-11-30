Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,9204, курс рубля на 0,9% - до 0,0229 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9204
|
1 Российский рубль
|
0,0229
|
1 Австралийский доллар
|
1,2146
|
1 Аргентинское песо
|
0,0168
|
1 Белорусский рубль
|
0,6658
|
1 Бразильский реал
|
0,3031
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1055
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1431
|
1 Чешская крона
|
0,0751
|
100 Чилийских песо
|
0,2018
|
1 Китайский юань
|
0, 2668
|
1 Датская крона
|
0,2582
|
1 Грузинский лари
|
0,5485
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 Индийская рупия
|
0,0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2642
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1877
|
1 Швейцарский франк
|
1,8431
|
1 Израильский шекель
|
0, 5380
|
1 Канадский доллар
|
1,3344
|
1 Кувейтский динар
|
5,6177
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4023
|
1 Мексиканское песо
|
0,0785
|
1 Молдавский лей
|
0,0958
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1887
|
100 Узбекских сум
|
0,0158
|
1 Польский злотый
|
0,4107
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2425
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3767
|
1 Турецкая лира
|
0,1334
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0613
|
1 Таджикский сомони
|
0,1510
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0623
|
100 Японских йен
|
1,4957
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1608
|
Золото (1 унция)
|
3041,3085
|
Серебро (1 унция)
|
38,9816
|
Платина (1 унция)
|
1650,6660
|
Палладий (1 унция)
|
3076,1500