Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.11.2020)

Курс доллара по отношению к манату не изменился

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% - до 2,0344 маната, курс рубля упал на 0,4% - до 0,0224 маната.