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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.11.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.11.2020) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
30 ноября 2020 г. 10:06
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.11.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% - до 2,0344 маната, курс рубля упал на 0,4% - до 0,0224 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0344

1 Российский рубль

0.0224

1 Австралийский доллар

1.2559

1 Аргентинское песо

0.0210

1 Белорусский рубль

0.6583

1 Бразильский реал

0.3185

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1115

100 Вон Республики Корея

0.1538

1 Чешская крона

0.0776

100 Чилийских песо

0.2215

1 Китайский юань

0.2582

1 Датская крона

0.2733

1 Грузинский лари

0.5126

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0230

1 Британский фунт стерлингов

2.2677

100 Индонезийских рупий

0.0121

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.2000

1 Швейцарский франк

1.8811

1 Израильский шекель

0.5126

1 Канадский доллар

1.3085

1 Кувейтский динар

5.5598

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0.0210

100 Ливанских фунтов

0.1127

1 Малазийский ринггит

0.4087

1 Мексиканское песо

0.0847

1 Молдавский лей

0.0985

1 Египетский фунт

0.1087

1 Норвежская крона

0.1922

100 Узбекских сум

0.0164

1 Польский злотый

0.4538

1 Сингапурский доллар

1.2713

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4230

1 Турецкая лира

0.2164

1 Тайваньский доллар

0.0595

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0596

100 Японских йен

1.6363

1 Новозеландский доллар

1.1945

Золото (1 унция)

3010.1730

Серебро (1 унция)

37.4283

Платина (1 унция)

1633.5470

Палладий (1 унция)

4110.6340
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.11.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.11.2020)

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