Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,07% - до 1,7952 маната, курс рубля повысился на 0,6% - до 0,0181 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,7952 1 Российский рубль 0,0181 1 Австралийский доллар 1,0801 1 Аргентинское песо 0,0049 1 Белорусский рубль 0,5160 1 Бразильский реал 0,3390 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0904 100 Вон Республики Корея 0,1257 1 Чешская крона 0,0729 100 Чилийских песо 0,1865 1 Китайский юань 0,2323 1 Датская крона 0,2405 1 Грузинский лари 0,6298 1 Гонконгский доллар 0,2173 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,0596 100 Индонезийских рупий 0,0107 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1524 1 Швейцарский франк 1,8821 1 Израильский шекель 0,4176 1 Канадский доллар 1,2263 1 Кувейтский динар 5,4967 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0193 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3573 1 Мексиканское песо 0,0939 1 Молдавский лей 0,0941 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1522 100 Узбекских сумов 0,0139 1 Польский злотый 0,4021 1 Сингапурский доллар 1,2423 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2275 1 Турецкая лира 0,0602 1 Тайваньский доллар 0,0524 1 Таджикский сомони 0,1556 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0466 100 Японских йен 1,1366 1 Новозеландский доллар 0,9907 Золото (1 унция) 3401,9975 Серебро (1 унция) 39,2894 Платина (1 унция) 1536,9955 Палладиум (1 унция) 1914,6250 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.10.2023)