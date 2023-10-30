Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,07% - до 1,7952 маната, курс рубля повысился на 0,6% - до 0,0181 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,7952
|
1 Российский рубль
|
0,0181
|
1 Австралийский доллар
|
1,0801
|
1 Аргентинское песо
|
0,0049
|
1 Белорусский рубль
|
0,5160
|
1 Бразильский реал
|
0,3390
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0904
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1257
|
1 Чешская крона
|
0,0729
|
100 Чилийских песо
|
0,1865
|
1 Китайский юань
|
0,2323
|
1 Датская крона
|
0,2405
|
1 Грузинский лари
|
0,6298
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2173
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0596
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0107
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1524
|
1 Швейцарский франк
|
1,8821
|
1 Израильский шекель
|
0,4176
|
1 Канадский доллар
|
1,2263
|
1 Кувейтский динар
|
5,4967
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0193
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3573
|
1 Мексиканское песо
|
0,0939
|
1 Молдавский лей
|
0,0941
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1522
|
100 Узбекских сумов
|
0,0139
|
1 Польский злотый
|
0,4021
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2423
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2275
|
1 Турецкая лира
|
0,0602
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0524
|
1 Таджикский сомони
|
0,1556
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0466
|
100 Японских йен
|
1,1366
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9907
|
Золото (1 унция)
|
3401,9975
|
Серебро (1 унция)
|
39,2894
|
Платина (1 унция)
|
1536,9955
|
Палладиум (1 унция)
|
1914,6250