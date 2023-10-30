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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
30 октября 2023 г. 09:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,07% - до 1,7952 маната, курс рубля повысился на 0,6% - до 0,0181 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,7952

1 Российский рубль

0,0181

1 Австралийский доллар

1,0801

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,5160

1 Бразильский реал

0,3390

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0904

100 Вон Республики Корея

0,1257

1 Чешская крона

0,0729

100 Чилийских песо

0,1865

1 Китайский юань

0,2323

1 Датская крона

0,2405

1 Грузинский лари

0,6298

1 Гонконгский доллар

0,2173

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,0596

100 Индонезийских рупий

0,0107

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1524

1 Швейцарский франк

1,8821

1 Израильский шекель

0,4176

1 Канадский доллар

1,2263

1 Кувейтский динар

5,4967

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0193

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3573

1 Мексиканское песо

0,0939

1 Молдавский лей

0,0941

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1522

100 Узбекских сумов

0,0139

1 Польский злотый

0,4021

1 Сингапурский доллар

1,2423

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2275

1 Турецкая лира

0,0602

1 Тайваньский доллар

0,0524

1 Таджикский сомони

0,1556

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0466

100 Японских йен

1,1366

1 Новозеландский доллар

0,9907

Золото (1 унция)

3401,9975

Серебро (1 унция)

39,2894

Платина (1 унция)

1536,9955

Палладиум (1 унция)

1914,6250
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.10.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.10.2023)

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