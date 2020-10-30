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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2020) По данным ЦБА, курс евро понизился на 0,61%
Финансы
30 октября 2020 г. 09:54
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,61% - до 1,9860 маната, курс рубля вырос на 0,47% - до 0,0216 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1.9860

1 Российский рубль

0.0216

1 Австралийский доллар

1.1975

1 Аргентинское песо

0.0217

1 Белорусский рубль

0.6465

1 Бразильский реал

0.2942

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1039

100 Вон Республики Корея

0.1506

1 Чешская крона

0.0725

100 Чилийских песо

0.2200

1 Китайский юань

0.2544

1 Датская крона

0.2668

1 Грузинский лари

0.5262

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0229

1 Британский фунт стерлингов

2.1961

100 Индонезийских рупий

0.0116

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1907

1 Швейцарский франк

1.8588

1 Израильский шекель

0.4975

1 Канадский доллар

1.2771

1 Кувейтский динар

5.5593

1 Казахстанский тенге

0.0039

1 Киргизский сом

0.0208

100 Ливанских фунтов

0.1123

1 Малазийский ринггит

0.4088

1 Мексиканское песо

0.0795

1 Молдавский лей

0.0997

1 Египетский фунт

0.1083

1 Норвежская крона

0.1785

100 Узбекских сум

0.0164

1 Польский злотый

0.4296

1 Сингапурский доллар

1.2458

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4004

1 Турецкая лира

0.2043

1 Тайваньский доллар

0.0594

1 Таджикский сомони

0.1644

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0598

100 Японских йен

1.6291

1 Новозеландский доллар

1.1267

Золото (1 унция)

3185.9020

Серебро (1 унция)

39.9009

Платина (1 унция)

1457.9710

Палладий (1 унция)

3772.9885
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.10.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.10.2020)

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