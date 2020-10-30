Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,61% - до 1,9860 маната, курс рубля вырос на 0,47% - до 0,0216 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1.9860
|
1 Российский рубль
|
0.0216
|
1 Австралийский доллар
|
1.1975
|
1 Аргентинское песо
|
0.0217
|
1 Белорусский рубль
|
0.6465
|
1 Бразильский реал
|
0.2942
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1039
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1506
|
1 Чешская крона
|
0.0725
|
100 Чилийских песо
|
0.2200
|
1 Китайский юань
|
0.2544
|
1 Датская крона
|
0.2668
|
1 Грузинский лари
|
0.5262
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.1961
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0116
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1907
|
1 Швейцарский франк
|
1.8588
|
1 Израильский шекель
|
0.4975
|
1 Канадский доллар
|
1.2771
|
1 Кувейтский динар
|
5.5593
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0039
|
1 Киргизский сом
|
0.0208
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1123
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4088
|
1 Мексиканское песо
|
0.0795
|
1 Молдавский лей
|
0.0997
|
1 Египетский фунт
|
0.1083
|
1 Норвежская крона
|
0.1785
|
100 Узбекских сум
|
0.0164
|
1 Польский злотый
|
0.4296
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2458
|
1 Саудовский риал
|
0.4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4004
|
1 Турецкая лира
|
0.2043
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0594
|
1 Таджикский сомони
|
0.1644
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0598
|
100 Японских йен
|
1.6291
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1267
|
Золото (1 унция)
|
3185.9020
|
Серебро (1 унция)
|
39.9009
|
Платина (1 унция)
|
1457.9710
|
Палладий (1 унция)
|
3772.9885