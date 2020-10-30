Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2020)

По данным ЦБА, курс евро понизился на 0,61%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,61% - до 1,9860 маната, курс рубля вырос на 0,47% - до 0,0216 маната.