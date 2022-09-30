Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.09.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/dcdf95a5-c9cb-3f71-96fb-374a8a4a70d4.jpg https://static.report.az/photo/dcdf95a5-c9cb-3f71-96fb-374a8a4a70d4.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,26%, до 1,6671, курс рубля - на 0,34%, до 0,0296 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,6671 1 Российский рубль 0,0296 1 Австралийский доллар 1,1024 1 Аргентинское песо 0,0116 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3148 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0943 100 Вон Республики Корея 0,1185 1 Чешская крона 0,0679 100 Чилийских песо 0,1762 1 Китайский юань 0,2390 1 Датская крона 0,2242 1 Грузинский лари 0,6007 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0208 1 Британский фунт стерлингов 1,8894 100 Индонезийских рупий 0,0111 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1520 1 Швейцарский франк 1,7414 1 Израильский шекель 0,4779 1 Канадский доллар 1,2395 1 Кувейтский динар 5,4844 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0208 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,3663 1 Мексиканское песо 0,0842 1 Молдавский лей 0,0873 1 Египетский фунт 0,0869 1 Норвежская крона 0,1586 100 Узбекских сум 0,0154 1 Польский злотый 0,3435 1 Сингапурский доллар 1,1862 1 Саудовский риал 0,4526 1 СДР (спец. права заимствования) 2,1690 1 Турецкая лира 0,0917 1 Тайваньский доллар 0,0536 1 Таджикский сомони 0,1655 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,1757 1 Новозеландский доллар 0,9713 Золото (1 унция) 2828,1115 Серебро (1 унция) 32,0884 Платина (1 унция) 1476,7475 Палладий (1 унция) 3711,6865 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.09.2022)