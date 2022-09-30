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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.09.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.09.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
30 сентября 2022 г. 10:07
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,26%, до 1,6671, курс рубля - на 0,34%, до 0,0296 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6671

1 Российский рубль

0,0296

1 Австралийский доллар

1,1024

1 Аргентинское песо

0,0116

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3148

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0943

100 Вон Республики Корея

0,1185

1 Чешская крона

0,0679

100 Чилийских песо

0,1762

1 Китайский юань

0,2390

1 Датская крона

0,2242

1 Грузинский лари

0,6007

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

1,8894

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1520

1 Швейцарский франк

1,7414

1 Израильский шекель

0,4779

1 Канадский доллар

1,2395

1 Кувейтский динар

5,4844

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0208

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,3663

1 Мексиканское песо

0,0842

1 Молдавский лей

0,0873

1 Египетский фунт

0,0869

1 Норвежская крона

0,1586

100 Узбекских сум

0,0154

1 Польский злотый

0,3435

1 Сингапурский доллар

1,1862

1 Саудовский риал

0,4526

1 СДР (спец. права заимствования)

2,1690

1 Турецкая лира

0,0917

1 Тайваньский доллар

0,0536

1 Таджикский сомони

0,1655

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1757

1 Новозеландский доллар

0,9713

Золото (1 унция)

2828,1115

Серебро (1 унция)

32,0884

Платина (1 унция)

1476,7475

Палладий (1 унция)

3711,6865
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.09.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.09.2022)

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