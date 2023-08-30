Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.08.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3%, составив 1, 8465 маната, курс рубля снизился на 0,6% - до 0,0177 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8465 1 Российский рубль 0,0177 1 Австралийский доллар 1,1005 1 Аргентинское песо 0,0049 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3502 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0918 100 Вон Республики Корея 0,1285 1 Чешская крона 0,0767 100 Чилийских песо 0,1981 1 Китайский юань 0,2332 1 Датская крона 0,2477 1 Грузинский лари 0,6477 1 Гонконгский доллар 0,2167 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,1462 100 Индонезийских рупий 0,0112 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1560 1 Швейцарский франк 1,9329 1 Израильский шекель 0,4486 1 Канадский доллар 1,2524 1 Кувейтский динар 5,5164 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0193 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3663 1 Мексиканское песо 0,1012 1 Молдавский лей 0,0954 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1605 100 Узбекских сумов 0,0141 1 Польский злотый 0,4134 1 Сингапурский доллар 1,2570 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2542 1 Турецкая лира 0,0641 1 Тайваньский доллар 0,0533 1 Таджикский сомони 0,1555 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,1628 1 Новозеландский доллар 1,0119 Золото (1 унция) 3291,6930 Серебро (1 унция) 41,8509 Платина (1 унция) 1663,5690 Палладий (1 унция) 2110,7200 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.08.2023)