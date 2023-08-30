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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.08.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.08.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
30 августа 2023 г. 09:20
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3%, составив 1, 8465 маната, курс рубля снизился на 0,6% - до 0,0177 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8465

1 Российский рубль

0,0177

1 Австралийский доллар

1,1005

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3502

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0918

100 Вон Республики Корея

0,1285

1 Чешская крона

0,0767

100 Чилийских песо

0,1981

1 Китайский юань

0,2332

1 Датская крона

0,2477

1 Грузинский лари

0,6477

1 Гонконгский доллар

0,2167

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1462

100 Индонезийских рупий

0,0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1560

1 Швейцарский франк

1,9329

1 Израильский шекель

0,4486

1 Канадский доллар

1,2524

1 Кувейтский динар

5,5164

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0193

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3663

1 Мексиканское песо

0,1012

1 Молдавский лей

0,0954

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1605

100 Узбекских сумов

0,0141

1 Польский злотый

0,4134

1 Сингапурский доллар

1,2570

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2542

1 Турецкая лира

0,0641

1 Тайваньский доллар

0,0533

1 Таджикский сомони

0,1555

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1628

1 Новозеландский доллар

1,0119

Золото (1 унция)

3291,6930

Серебро (1 унция)

41,8509

Платина (1 унция)

1663,5690

Палладий (1 унция)

2110,7200
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.08.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.08.2023)

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