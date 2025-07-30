Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3%, до 1,9636 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,6%, до 2,0923 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9636
|
100 российских рублей
|
2,0923
|
1 австралийский доллар
|
1,1068
|
1 белорусский рубль
|
0,5732
|
1 болгарский лев
|
1,0040
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1229
|
1 чешская крона
|
0,0798
|
1 китайский юань
|
0,2369
|
1 датская крона
|
0,2631
|
1 грузинский лари
|
0,6286
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0195
|
1 британский фунт
|
2,2694
|
10 000 иранских риалов
|
0,0294
|
1 шведская крона
|
0,1763
|
1 швейцарский франк
|
2,1104
|
1 израильский шекель
|
0,5050
|
1 канадский доллар
|
1,2346
|
1 кувейтский динар
|
5,5663
|
100 казахстанских тенге
|
0,3128
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4911
|
1 молдавский лей
|
0,1002
|
1 норвежская крона
|
0,1667
|
100 узбекских сомов
|
0,0136
|
100 пакистанских рупий
|
0,6007
|
1 польский злотый
|
0,4589
|
1 румынский лей
|
0,3868
|
1 сербский динар
|
0,0168
|
1 сингапурский доллар
|
1,3211
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3161
|
1 Турецкая лира
|
0,0419
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0407
|
100 Японских йен
|
1,1474
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0133
|
Золото
|
5654,4550
|
Серебро
|
64,8937
|
Платина
|
2361,7250
|
Палладий
|
2146,2925