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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.07.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.07.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Финансы
30 июля 2025 г. 09:09
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3%, до 1,9636 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,6%, до 2,0923 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9636

100 российских рублей

2,0923

1 австралийский доллар

1,1068

1 белорусский рубль

0,5732

1 болгарский лев

1,0040

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1229

1 чешская крона

0,0798

1 китайский юань

0,2369

1 датская крона

0,2631

1 грузинский лари

0,6286

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0195

1 британский фунт

2,2694

10 000 иранских риалов

0,0294

1 шведская крона

0,1763

1 швейцарский франк

2,1104

1 израильский шекель

0,5050

1 канадский доллар

1,2346

1 кувейтский динар

5,5663

100 казахстанских тенге

0,3128

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4911

1 молдавский лей

0,1002

1 норвежская крона

0,1667

100 узбекских сомов

0,0136

100 пакистанских рупий

0,6007

1 польский злотый

0,4589

1 румынский лей

0,3868

1 сербский динар

0,0168

1 сингапурский доллар

1,3211

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3161

1 Турецкая лира

0,0419

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0407

100 Японских йен

1,1474

1 Новозеландский доллар

1,0133

Золото

5654,4550

Серебро

64,8937

Платина

2361,7250

Палладий

2146,2925
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.07.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.07.2025)

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