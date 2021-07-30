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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.07.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
30 июля 2021 г. 10:06
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,19% - до 2,0193, курс рубля вырос на 0,43% - до 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0193

1 Российский рубль

0,0232

1 Австралийский доллар

1,2560

1 Аргентинское песо

0,0176

1 Белорусский рубль

0,6784

1 Бразильский реал

0,3346

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1167

100 Вон Республики Корея

0,1479

1 Чешская крона

0,0792

100 Чилийских песо

0,2237

1 Китайский юань

0,2632

1 Датская крона

0,2715

1 Грузинский лари

0,5444

1 Гонконгский доллар

0,2186

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3709

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1985

1 Швейцарский франк

1,8744

1 Израильский шекель

0,5253

1 Канадский доллар

1,3652

1 Кувейтский динар

5,6569

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1121

1 Малазийский ринггит

0,4018

1 Мексиканское песо

0,0854

1 Молдавский лей

0,0950

1 Египетский фунт

0,1081

1 Норвежская крона

0,1941

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4419

1 Сингапурский доллар

1,2560

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4267

1 Турецкая лира

0,2007

1 Тайваньский доллар

0,0608

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0633

100 Японских йен

1,5526

1 Новозеландский доллар

1,1903

Золото (1 унция)

3106,7075

Серебро (1 унция)

43,4848

Платина (1 унция)

1794,4690

Палладий (1 унция)

4506,1560
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.07.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.07.2021)

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