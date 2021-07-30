Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,19% - до 2,0193, курс рубля вырос на 0,43% - до 0,0232 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0193
|
1 Российский рубль
|
0,0232
|
1 Австралийский доллар
|
1,2560
|
1 Аргентинское песо
|
0,0176
|
1 Белорусский рубль
|
0,6784
|
1 Бразильский реал
|
0,3346
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1167
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1479
|
1 Чешская крона
|
0,0792
|
100 Чилийских песо
|
0,2237
|
1 Китайский юань
|
0,2632
|
1 Датская крона
|
0,2715
|
1 Грузинский лари
|
0,5444
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 Индийская рупия
|
0,0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3709
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1985
|
1 Швейцарский франк
|
1,8744
|
1 Израильский шекель
|
0,5253
|
1 Канадский доллар
|
1,3652
|
1 Кувейтский динар
|
5,6569
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1121
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4018
|
1 Мексиканское песо
|
0,0854
|
1 Молдавский лей
|
0,0950
|
1 Египетский фунт
|
0,1081
|
1 Норвежская крона
|
0,1941
|
100 Узбекских сум
|
0,0160
|
1 Польский злотый
|
0,4419
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2560
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4267
|
1 Турецкая лира
|
0,2007
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0608
|
1 Таджикский сомони
|
0,1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0633
|
100 Японских йен
|
1,5526
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1903
|
Золото (1 унция)
|
3106,7075
|
Серебро (1 унция)
|
43,4848
|
Платина (1 унция)
|
1794,4690
|
Палладий (1 унция)
|
4506,1560