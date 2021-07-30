Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,19% - до 2,0193, курс рубля вырос на 0,43% - до 0,0232 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0193 1 Российский рубль 0,0232 1 Австралийский доллар 1,2560 1 Аргентинское песо 0,0176 1 Белорусский рубль 0,6784 1 Бразильский реал 0,3346 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1167 100 Вон Республики Корея 0,1479 1 Чешская крона 0,0792 100 Чилийских песо 0,2237 1 Китайский юань 0,2632 1 Датская крона 0,2715 1 Грузинский лари 0,5444 1 Гонконгский доллар 0,2186 1 Индийская рупия 0,0229 1 Британский фунт стерлингов 2,3709 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1985 1 Швейцарский франк 1,8744 1 Израильский шекель 0,5253 1 Канадский доллар 1,3652 1 Кувейтский динар 5,6569 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1121 1 Малазийский ринггит 0,4018 1 Мексиканское песо 0,0854 1 Молдавский лей 0,0950 1 Египетский фунт 0,1081 1 Норвежская крона 0,1941 100 Узбекских сум 0,0160 1 Польский злотый 0,4419 1 Сингапурский доллар 1,2560 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4267 1 Турецкая лира 0,2007 1 Тайваньский доллар 0,0608 1 Таджикский сомони 0,1504 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0633 100 Японских йен 1,5526 1 Новозеландский доллар 1,1903 Золото (1 унция) 3106,7075 Серебро (1 унция) 43,4848 Платина (1 унция) 1794,4690 Палладий (1 унция) 4506,1560 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.07.2021)