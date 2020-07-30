Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.07.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,32% - до 2,0003 маната, курс рубля остался стабильным на уровне 0,0234 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0003
|
1 Российский рубль
|
0.0234
|
1 Австралийский доллар
|
1.2186
|
1 Аргентинское песо
|
0.0235
|
1 Белорусский рубль
|
0.7029
|
1 Бразильский реал
|
0.3288
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1024
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1424
|
1 Чешская крона
|
0.0764
|
100 Чилийских песо
|
0.2248
|
1 Китайский юань
|
0.2429
|
1 Датская крона
|
0.2688
|
1 Грузинский лари
|
0.5509
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2194
|
1 Индийская рупия
|
0.0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.2056
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0116
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1945
|
1 Швейцарский франк
|
1.8619
|
1 Израильский шекель
|
0.4996
|
1 Канадский доллар
|
1.2735
|
1 Кувейтский динар
|
5.5578
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0041
|
1 Киргизский сом
|
0.0220
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1127
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4006
|
1 Мексиканское песо
|
0.0772
|
1 Молдавский лей
|
0.1014
|
1 Египетский фунт
|
0.1064
|
1 Норвежская крона
|
0.1878
|
100 Узбекских сум
|
0.0167
|
1 Польский злотый
|
0.4538
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2351
|
1 Саудовский риал
|
0.4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.3915
|
1 Турецкая лира
|
0.2438
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0580
|
1 Таджикский сомони
|
0.1649
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0616
|
100 Японских йен
|
1.6173
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1294
|
Золото (1 унция)
|
3335.7655
|
Серебро (1 унция)
|
41.0100
|
Платина (1 унция)
|
1578.1015
|
Палладий (1 унция)
|
3635.8410