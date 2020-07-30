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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.07.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.07.2020) Курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
30 июля 2020 г. 10:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.07.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,32% - до 2,0003 маната, курс рубля остался стабильным на уровне 0,0234 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0003

1 Российский рубль

0.0234

1 Австралийский доллар

1.2186

1 Аргентинское песо

0.0235

1 Белорусский рубль

0.7029

1 Бразильский реал

0.3288

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1024

100 Вон Республики Корея

0.1424

1 Чешская крона

0.0764

100 Чилийских песо

0.2248

1 Китайский юань

0.2429

1 Датская крона

0.2688

1 Грузинский лари

0.5509

1 Гонконгский доллар

0.2194

1 Индийская рупия

0.0227

1 Британский фунт стерлингов

2.2056

100 Индонезийских рупий

0.0116

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1945

1 Швейцарский франк

1.8619

1 Израильский шекель

0.4996

1 Канадский доллар

1.2735

1 Кувейтский динар

5.5578

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0220

100 Ливанских фунтов

0.1127

1 Малазийский ринггит

0.4006

1 Мексиканское песо

0.0772

1 Молдавский лей

0.1014

1 Египетский фунт

0.1064

1 Норвежская крона

0.1878

100 Узбекских сум

0.0167

1 Польский злотый

0.4538

1 Сингапурский доллар

1.2351

1 Саудовский риал

0.4532

1 СДР (спец. права заимствования) 

2.3915

1 Турецкая лира

0.2438

1 Тайваньский доллар

0.0580

1 Таджикский сомони

0.1649

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0616

100 Японских йен

1.6173

1 Новозеландский доллар

1.1294

Золото (1 унция)

3335.7655

Серебро (1 унция)

41.0100

Платина (1 унция)

1578.1015

Палладий (1 унция)

3635.8410
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.07.2020)

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