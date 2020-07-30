Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.07.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.07.2020)

Курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,32% - до 2,0003 маната, курс рубля остался стабильным на уровне 0,0234 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2.0003 1 Российский рубль 0.0234 1 Австралийский доллар 1.2186 1 Аргентинское песо 0.0235 1 Белорусский рубль 0.7029 1 Бразильский реал 0.3288 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1024 100 Вон Республики Корея 0.1424 1 Чешская крона 0.0764 100 Чилийских песо 0.2248 1 Китайский юань 0.2429 1 Датская крона 0.2688 1 Грузинский лари 0.5509 1 Гонконгский доллар 0.2194 1 Индийская рупия 0.0227 1 Британский фунт стерлингов 2.2056 100 Индонезийских рупий 0.0116 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1945 1 Швейцарский франк 1.8619 1 Израильский шекель 0.4996 1 Канадский доллар 1.2735 1 Кувейтский динар 5.5578 1 Казахстанский тенге 0.0041 1 Киргизский сом 0.0220 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4006 1 Мексиканское песо 0.0772 1 Молдавский лей 0.1014 1 Египетский фунт 0.1064 1 Норвежская крона 0.1878 100 Узбекских сум 0.0167 1 Польский злотый 0.4538 1 Сингапурский доллар 1.2351 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3915 1 Турецкая лира 0.2438 1 Тайваньский доллар 0.0580 1 Таджикский сомони 0.1649 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0616 100 Японских йен 1.6173 1 Новозеландский доллар 1.1294 Золото (1 унция) 3335.7655 Серебро (1 унция) 41.0100 Платина (1 унция) 1578.1015 Палладий (1 унция) 3635.8410 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram











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