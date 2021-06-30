О нас
Report Georgia
Аудио новости

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.06.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
30 июня 2021 г. 09:40
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,08 % - до 2,0236, курс рубля понизился на 0,43 - до 0,0234 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0236

1 Российский рубль

0,0234

1 Австралийский доллар

1,2793

1 Аргентинское песо

0,0178

1 Белорусский рубль

0,6711

1 Бразильский реал

0,3430

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1187

100 Вон Республики Корея

0,1506

1 Чешская крона

0,0793

100 Чилийских песо

0,2334

1 Китайский юань

0,2633

1 Датская крона

0,2721

1 Грузинский лари

0,5380

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3556

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1993

1 Швейцарский франк

1,8453

1 Израильский шекель

0, 5222

1 Канадский доллар

1,3719

1 Кувейтский динар

5,6455

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1118

1 Малазийский ринггит

0,4092

1 Мексиканское песо

0,0859

1 Молдавский лей

0,0946

1 Египетский фунт

0,1085

1 Норвежская крона

0,1987

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4478

1 Сингапурский доллар

1,2647

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4255

1 Турецкая лира

0,1945

1 Тайваньский доллар

0,0610

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0625

100 Японских йен

1,5388

1 Новозеландский доллар

1,1901

Золото (1 унция)

2993,5130

Серебро (1 унция)

43,9335

Платина (1 унция)

1820,8700

Палладий (1 унция)

4585,8690
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CBA currency exchange rates
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.06.2021)

Другие новости из категории

Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (30.06.2021)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (30.06.2021)
30 июня 2021 г. 09:48
Падение цен на золото может стать сильнейшим за последние пять лет
Падение цен на золото может стать сильнейшим за последние пять лет
29 июня 2021 г. 19:00
Китай стоит на пороге новой экономической угрозы
Китай стоит на пороге новой экономической угрозы
29 июня 2021 г. 18:39
Обсуждено участие EБРР в экономическом развитии Карабаха
ФотоОбсуждено участие EБРР в экономическом развитии Карабаха
29 июня 2021 г. 17:12
ВБ назвал приоритеты Азербайджана в постнефтяной период
ВБ назвал приоритеты Азербайджана в постнефтяной период
29 июня 2021 г. 15:44
Страховой рынок Азербайджана вырос на 10%
Страховой рынок Азербайджана вырос на 10%
29 июня 2021 г. 14:36
ЕБРР прогнозирует рост экономик стран-членов на 4,2% в 2021 году
ЕБРР прогнозирует рост экономик стран-членов на 4,2% в 2021 году
29 июня 2021 г. 13:48
ЕБРР: Экономические показатели Азербайджана улучшатся во II половине 2021 года
ЕБРР: Экономические показатели Азербайджана улучшатся во II половине 2021 года
29 июня 2021 г. 13:28
ГНФАР сократил продажи на валютных аукционах на 31%
ГНФАР сократил продажи на валютных аукционах на 31%
29 июня 2021 г. 13:01
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.06.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.06.2021)
29 июня 2021 г. 09:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi