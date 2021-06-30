Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,08 % - до 2,0236, курс рубля понизился на 0,43 - до 0,0234 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0236 1 Российский рубль 0,0234 1 Австралийский доллар 1,2793 1 Аргентинское песо 0,0178 1 Белорусский рубль 0,6711 1 Бразильский реал 0,3430 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1187 100 Вон Республики Корея 0,1506 1 Чешская крона 0,0793 100 Чилийских песо 0,2334 1 Китайский юань 0,2633 1 Датская крона 0,2721 1 Грузинский лари 0,5380 1 Гонконгский доллар 0,2189 1 Индийская рупия 0,0229 1 Британский фунт стерлингов 2,3556 100 Индонезийских рупий 0,0117 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1993 1 Швейцарский франк 1,8453 1 Израильский шекель 0, 5222 1 Канадский доллар 1,3719 1 Кувейтский динар 5,6455 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1118 1 Малазийский ринггит 0,4092 1 Мексиканское песо 0,0859 1 Молдавский лей 0,0946 1 Египетский фунт 0,1085 1 Норвежская крона 0,1987 100 Узбекских сум 0,0160 1 Польский злотый 0,4478 1 Сингапурский доллар 1,2647 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4255 1 Турецкая лира 0,1945 1 Тайваньский доллар 0,0610 1 Таджикский сомони 0,1505 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0625 100 Японских йен 1,5388 1 Новозеландский доллар 1,1901 Золото (1 унция) 2993,5130 Серебро (1 унция) 43,9335 Платина (1 унция) 1820,8700 Палладий (1 унция) 4585,8690 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

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