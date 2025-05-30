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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.05.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.05.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
30 мая 2025 г. 09:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.05.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,9%, до 1,9286 маната, а курс 100 российских рублей - на 3,5%, до 2,2033 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9286

100 российских рублей

2,2033

1 австралийский доллар

1,0930

1 белорусский рубль

0,5655

1 болгарский лев

0,9863

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1233

1 чешская крона

0,0774

1 китайский юань

0,2365

1 датская крона

0,2585

1 грузинский лари

0,6222

1 гонконгский доллар

0,2168

1 индийская рупия

0,0199

1 британский фунт

2,2896

10 000 иранских риалов

0,0290

1 шведская крона

0,1774

1 швейцарский франк

2,0652

1 израильский шекель

0,4870

1 канадский доллар

1,2300

1 кувейтский динар

5,5405

100 казахстанских тенге

0,3344

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4774

1 молдавский лей

0,0983

1 норвежская крона

0,1676

100 узбекских сомов

0,0133

100 пакистанских рупий

0,6017

1 польский злотый

0,4545

1 румынский лей

0,3818

1 сербский динар

0,0165

1 сингапурский доллар

1,3185

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3030

1 Турецкая лира

0,0433

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0409

100 Японских йен

1,1819

1 Новозеландский доллар

1,0148

Золото

5603,2340

Серебро

56,0988

Платина

1830,7555

Палладий

1649,5950
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.05.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.05.2025)

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