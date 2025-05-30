Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.05.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,9%, до 1,9286 маната, а курс 100 российских рублей - на 3,5%, до 2,2033 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9286
|
100 российских рублей
|
2,2033
|
1 австралийский доллар
|
1,0930
|
1 белорусский рубль
|
0,5655
|
1 болгарский лев
|
0,9863
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1233
|
1 чешская крона
|
0,0774
|
1 китайский юань
|
0,2365
|
1 датская крона
|
0,2585
|
1 грузинский лари
|
0,6222
|
1 гонконгский доллар
|
0,2168
|
1 индийская рупия
|
0,0199
|
1 британский фунт
|
2,2896
|
10 000 иранских риалов
|
0,0290
|
1 шведская крона
|
0,1774
|
1 швейцарский франк
|
2,0652
|
1 израильский шекель
|
0,4870
|
1 канадский доллар
|
1,2300
|
1 кувейтский динар
|
5,5405
|
100 казахстанских тенге
|
0,3344
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4774
|
1 молдавский лей
|
0,0983
|
1 норвежская крона
|
0,1676
|
100 узбекских сомов
|
0,0133
|
100 пакистанских рупий
|
0,6017
|
1 польский злотый
|
0,4545
|
1 румынский лей
|
0,3818
|
1 сербский динар
|
0,0165
|
1 сингапурский доллар
|
1,3185
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3030
|
1 Турецкая лира
|
0,0433
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0409
|
100 Японских йен
|
1,1819
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0148
|
Золото
|
5603,2340
|
Серебро
|
56,0988
|
Платина
|
1830,7555
|
Палладий
|
1649,5950