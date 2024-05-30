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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.05.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
30 мая 2024 г. 09:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5% - до 1,8352 маната, курс рубля понизился на 1% и составил 0,0190 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8352

1 Российский рубль

0,0190

1 Австралийский доллар

1,1231

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3266

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0920

100 Вон Республики Корея

0,1234

1 Чешская крона

0,0742

100 Чилийских песо

0,1865

1 Китайский юань

0,2345

1 Датская крона

0,2460

1 Грузинский лари

0,6082

1 Гонконгский доллар

0,2175

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1581

100 Индонезийских рупий

0,0105

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1591

1 Швейцарский франк

1,8619

1 Израильский шекель

0,4586

1 Канадский доллар

1,2386

1 Кувейтский динар

5,5384

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0193

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3611

1 Мексиканское песо

0,0998

1 Молдавский лей

0,0966

1 Египетский фунт

0,0359

1 Норвежская крона

0,1603

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4386

1 Сингапурский доллар

1,2565

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2498

1 Турецкая лира

0,0527

1 Тайваньский доллар

0,0524

1 Таджикский сомони

0,1570

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0421

100 Японских йен

1,0815

1 Новозеландский доллар

1,0376

Золото (1 унция)

3969,8230

Серебро (1 унция)

53,7770

Платина (1 унция)

1757,0775

Палладиум (1 унция)

1612,9770
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.05.2024)

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