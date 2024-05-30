Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5% - до 1,8352 маната, курс рубля понизился на 1% и составил 0,0190 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8352 1 Российский рубль 0,0190 1 Австралийский доллар 1,1231 1 Аргентинское песо 0,0019 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3266 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0920 100 Вон Республики Корея 0,1234 1 Чешская крона 0,0742 100 Чилийских песо 0,1865 1 Китайский юань 0,2345 1 Датская крона 0,2460 1 Грузинский лари 0,6082 1 Гонконгский доллар 0,2175 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1581 100 Индонезийских рупий 0,0105 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1591 1 Швейцарский франк 1,8619 1 Израильский шекель 0,4586 1 Канадский доллар 1,2386 1 Кувейтский динар 5,5384 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0193 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3611 1 Мексиканское песо 0,0998 1 Молдавский лей 0,0966 1 Египетский фунт 0,0359 1 Норвежская крона 0,1603 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4386 1 Сингапурский доллар 1,2565 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2498 1 Турецкая лира 0,0527 1 Тайваньский доллар 0,0524 1 Таджикский сомони 0,1570 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0421 100 Японских йен 1,0815 1 Новозеландский доллар 1,0376 Золото (1 унция) 3969,8230 Серебро (1 унция) 53,7770 Платина (1 унция) 1757,0775 Палладиум (1 унция) 1612,9770 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram