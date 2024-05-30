Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5% - до 1,8352 маната, курс рубля понизился на 1% и составил 0,0190 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8352
|
1 Российский рубль
|
0,0190
|
1 Австралийский доллар
|
1,1231
|
1 Аргентинское песо
|
0,0019
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3266
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0920
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1234
|
1 Чешская крона
|
0,0742
|
100 Чилийских песо
|
0,1865
|
1 Китайский юань
|
0,2345
|
1 Датская крона
|
0,2460
|
1 Грузинский лари
|
0,6082
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2175
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1581
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0105
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1591
|
1 Швейцарский франк
|
1,8619
|
1 Израильский шекель
|
0,4586
|
1 Канадский доллар
|
1,2386
|
1 Кувейтский динар
|
5,5384
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0193
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3611
|
1 Мексиканское песо
|
0,0998
|
1 Молдавский лей
|
0,0966
|
1 Египетский фунт
|
0,0359
|
1 Норвежская крона
|
0,1603
|
100 Узбекских сумов
|
0,0134
|
1 Польский злотый
|
0,4386
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2565
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2498
|
1 Турецкая лира
|
0,0527
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0524
|
1 Таджикский сомони
|
0,1570
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0421
|
100 Японских йен
|
1,0815
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0376
|
Золото (1 унция)
|
3969,8230
|
Серебро (1 унция)
|
53,7770
|
Платина (1 унция)
|
1757,0775
|
Палладиум (1 унция)
|
1612,9770