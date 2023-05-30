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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.05.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.05.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
30 мая 2023 г. 09:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.05.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,3% - до 1,8199 маната, курс рубля не изменился - 0,0212 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8199

1 Российский рубль

0,0212

1 Австралийский доллар

1,1080

1 Аргентинское песо

0,0071

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3388

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0863

100 Вон Республики Корея

0,1286

1 Чешская крона

0,0768

100 Чилийских песо

0,2110

1 Китайский юань

0,2397

1 Датская крона

0,2443

1 Грузинский лари

0,6576

1 Гонконгский доллар

0,2170

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,1004

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1569

1 Швейцарский франк

1,8800

1 Израильский шекель

0,4556

1 Канадский доллар

1,2503

1 Кувейтский динар

5,5261

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3686

1 Мексиканское песо

0,0966

1 Молдавский лей

0,0955

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1528

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,4028

1 Сингапурский доллар

1,2554

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2638

1 Турецкая лира

0,0841

1 Тайваньский доллар

0,0556

1 Таджикский сомони

0,1561

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2113

1 Новозеландский доллар

1,0269

Золото (1 унция)

3294,8975

Серебро (1 унция)

39,2047

Платина (1 унция)

1754,7910

Палладий (1 унция)

2438,0550
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.05.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.05.2023)

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