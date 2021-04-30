Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,08% - до 2,0602 маната, курс рубля – на 0,9% - до 0,0227 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0602
|
1 Российский рубль
|
0,0227
|
1 Австралийский доллар
|
1,3230
|
1 Аргентинское песо
|
0,0182
|
1 Белорусский рубль
|
0,6647
|
1 Бразильский реал
|
0,3184
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1189
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1532
|
1 Чешская крона
|
0,0796
|
100 Чилийских песо
|
0,2409
|
1 Китайский юань
|
0,2628
|
1 Датская крона
|
0,2771
|
1 Грузинский лари
|
0,4932
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2190
|
1 Индийская рупия
|
0,0230
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3716
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2029
|
1 Швейцарский франк
|
1,8705
|
1 Израильский шекель
|
0,5234
|
1 Канадский доллар
|
1,3854
|
1 Кувейтский динар
|
5,6461
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4142
|
1 Мексиканское песо
|
0,0849
|
1 Молдавский лей
|
0,0957
|
1 Египетский фунт
|
0,1085
|
1 Норвежская крона
|
0,2074
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4512
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2818
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4442
|
1 Турецкая лира
|
0,2067
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0609
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0614
|
100 Японских йен
|
1,5626
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2328
|
Золото (1 унция)
|
3005,6000
|
Серебро (1 унция)
|
44,0948
|
Платина (1 унция)
|
2049,0950
|
Палладий (1 унция)
|
5040,2790