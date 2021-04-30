О нас
Report Georgia
Аудио новости

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.04.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.04.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
30 апреля 2021 г. 10:02
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,08% - до 2,0602 маната, курс рубля – на 0,9% - до 0,0227 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0602

1 Российский рубль

0,0227

1 Австралийский доллар

1,3230

1 Аргентинское песо

0,0182

1 Белорусский рубль

0,6647

1 Бразильский реал

0,3184

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1189

100 Вон Республики Корея

0,1532

1 Чешская крона

0,0796

100 Чилийских песо

0,2409

1 Китайский юань

0,2628

1 Датская крона

0,2771

1 Грузинский лари

0,4932

1 Гонконгский доллар

0,2190

1 Индийская рупия

0,0230

1 Британский фунт стерлингов

2,3716

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2029

1 Швейцарский франк

1,8705

1 Израильский шекель

0,5234

1 Канадский доллар

1,3854

1 Кувейтский динар

5,6461

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4142

1 Мексиканское песо

0,0849

1 Молдавский лей

0,0957

1 Египетский фунт

0,1085

1 Норвежская крона

0,2074

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4512

1 Сингапурский доллар

1,2818

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4442

1 Турецкая лира

0,2067

1 Тайваньский доллар

0,0609

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0614

100 Японских йен

1,5626

1 Новозеландский доллар

1,2328

Золото (1 унция)

3005,6000

Серебро (1 унция)

44,0948

Платина (1 унция)

2049,0950

Палладий (1 унция)

5040,2790
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.04.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.04.2021)

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Мэр: Украинский город перенимает азербайджанский опыт - ЭКСКЛЮЗИВ
Мэр: Украинский город перенимает азербайджанский опыт - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 12:36
В МИД Азербайджана произошли структурные изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
В МИД Азербайджана произошли структурные изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 11:43
Мэр Ирпеня: Украина и Азербайджан всегда поддерживают друг друга - ЭКСКЛЮЗИВ
Мэр Ирпеня: Украина и Азербайджан всегда поддерживают друг друга - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 11:42
Посол Мюриэль Пеневейре: Очень рада приезду сборной Швейцарии в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол Мюриэль Пеневейре: Очень рада приезду сборной Швейцарии в Баку - ИНТЕРВЬЮ
28 апреля 2021 г. 14:42
В Азербайджане впервые подготовлен законопроект О частном исполнении
В Азербайджане впервые подготовлен законопроект "О частном исполнении"
27 апреля 2021 г. 14:45
Посол Швейцарии: Евро-2020 поспособствует усилению наших связей - ЭКСКЛЮЗИВ
Посол Швейцарии: Евро-2020 поспособствует усилению наших связей - ЭКСКЛЮЗИВ
27 апреля 2021 г. 11:37
На сегодняшнем заседании ЦИК изберут председателя
На сегодняшнем заседании ЦИК изберут председателя
27 апреля 2021 г. 11:14
Наталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоНаталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
26 апреля 2021 г. 12:19
В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ
В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ
23 апреля 2021 г. 11:45
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
22 апреля 2021 г. 19:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi