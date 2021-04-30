Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.04.2021)

Курс доллара по отношению к манату не изменился

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,08% - до 2,0602 маната, курс рубля – на 0,9% - до 0,0227 маната.