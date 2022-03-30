Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,1% - до 1,8887, курс рубля на 5,6% - до 0,0187 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8887
|
1 Российский рубль
|
0,0187
|
1 Австралийский доллар
|
1,2793
|
1 Аргентинское песо
|
0,0153
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3573
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1172
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1406
|
1 Чешская крона
|
0,0772
|
100 Чилийских песо
|
0,2180
|
1 Китайский юань
|
0, 2673
|
1 Датская крона
|
0,2539
|
1 Грузинский лари
|
0,5436
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2172
|
1 Индийская рупия
|
0,0225
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2272
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1826
|
1 Швейцарский франк
|
1,8307
|
1 Израильский шекель
|
0,5338
|
1 Канадский доллар
|
1,3610
|
1 Кувейтский динар
|
5,5908
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0178
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1128
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4043
|
1 Мексиканское песо
|
0,0852
|
1 Молдавский лей
|
0,0929
|
1 Египетский фунт
|
0,0929
|
1 Норвежская крона
|
0,1964
|
100 Узбекских сум
|
0,0148
|
1 Польский злотый
|
0,4055
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2551
|
1 Саудовский риал
|
0,4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3426
|
1 Турецкая лира
|
0,1163
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0595
|
1 Таджикский сомони
|
0,1405
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0578
|
100 Японских йен
|
1,3949
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1835
|
Золото (1 унция)
|
3275,1095
|
Серебро (1 унция)
|
42,2726
|
Платина (1 унция)
|
1700,1530
|
Палладий (1 унция)
|
3761,8025