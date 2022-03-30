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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.03.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.03.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
30 марта 2022 г. 09:36
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,1% - до 1,8887, курс рубля на 5,6% - до 0,0187 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8887

1 Российский рубль

0,0187

1 Австралийский доллар

1,2793

1 Аргентинское песо

0,0153

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3573

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1172

100 Вон Республики Корея

0,1406

1 Чешская крона

0,0772

100 Чилийских песо

0,2180

1 Китайский юань

0, 2673

1 Датская крона

0,2539

1 Грузинский лари

0,5436

1 Гонконгский доллар

0,2172

1 Индийская рупия

0,0225

1 Британский фунт стерлингов

2,2272

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1826

1 Швейцарский франк

1,8307

1 Израильский шекель

0,5338

1 Канадский доллар

1,3610

1 Кувейтский динар

5,5908

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0178

100 Ливанских фунтов

0,1128

1 Малазийский ринггит

0,4043

1 Мексиканское песо

0,0852

1 Молдавский лей

0,0929

1 Египетский фунт

0,0929

1 Норвежская крона

0,1964

100 Узбекских сум

0,0148

1 Польский злотый

0,4055

1 Сингапурский доллар

1,2551

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3426

1 Турецкая лира

0,1163

1 Тайваньский доллар

0,0595

1 Таджикский сомони

0,1405

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0578

100 Японских йен

1,3949

1 Новозеландский доллар

1,1835

Золото (1 унция)

3275,1095

Серебро (1 унция)

42,2726

Платина (1 унция)

1700,1530

Палладий (1 унция)

3761,8025
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.03.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.03.2022)

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