Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.03.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,1% - до 1,8887, курс рубля на 5,6% - до 0,0187 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8887 1 Российский рубль 0,0187 1 Австралийский доллар 1,2793 1 Аргентинское песо 0,0153 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3573 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1172 100 Вон Республики Корея 0,1406 1 Чешская крона 0,0772 100 Чилийских песо 0,2180 1 Китайский юань 0, 2673 1 Датская крона 0,2539 1 Грузинский лари 0,5436 1 Гонконгский доллар 0,2172 1 Индийская рупия 0,0225 1 Британский фунт стерлингов 2,2272 100 Индонезийских рупий 0, 0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1826 1 Швейцарский франк 1,8307 1 Израильский шекель 0,5338 1 Канадский доллар 1,3610 1 Кувейтский динар 5,5908 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0178 100 Ливанских фунтов 0,1128 1 Малазийский ринггит 0,4043 1 Мексиканское песо 0,0852 1 Молдавский лей 0,0929 1 Египетский фунт 0,0929 1 Норвежская крона 0,1964 100 Узбекских сум 0,0148 1 Польский злотый 0,4055 1 Сингапурский доллар 1,2551 1 Саудовский риал 0,4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3426 1 Турецкая лира 0,1163 1 Тайваньский доллар 0,0595 1 Таджикский сомони 0,1405 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0578 100 Японских йен 1,3949 1 Новозеландский доллар 1,1835 Золото (1 унция) 3275,1095 Серебро (1 унция) 42,2726 Платина (1 унция) 1700,1530 Палладий (1 унция) 3761,8025 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.03.2022)