Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,7712 маната, курс 100 российских рублей понизился на 2,1% - до 1,7128 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7712 100 российских рублей 1,7128 1 австралийский доллар 1,0528 1 белорусский рубль 0,4868 1 болгарский лев 0,9057 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1179 1 чешская крона 0,0705 1 китайский юань 0,2347 1 датская крона 0,2374 1 грузинский лари 0,5915 1 гонконгский доллар 0,2182 1 индийская рупия 0,0196 1 британский фунт 2,1157 10 000 иранских риалов 0,0290 1 шведская крона 0,1546 1 швейцарский франк 1,8746 1 израильский шекель 0,4719 1 канадский доллар 1,1788 1 кувейтский динар 5,5125 100 казахстанских тенге 0,3285 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0194 100 венгерских форинтов 0,4340 1 молдавский лей 0,0915 1 норвежская крона 0,1505 100 узбекских сомов 0,0131 100 пакистанских рупий 0,6097 1 польский злотый 0,4214 1 румынский лей 0,3561 1 сербский динар 0,0151 1 сингапурский доллар 1,2593 1 Риал Саудовской Аравии 0,4532 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2188 1 Турецкая лира 0,0475 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0406 100 Японских йен 1,0995 1 Новозеландский доллар 0,9602 Золото 4692,4250 Серебро 52,4561 Платина 1627,1465 Палладий 1651,7965 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.01.2025)