Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/87410520-7a12-3064-be6c-c621249b8c9c.jpg https://static.report.az/photo/87410520-7a12-3064-be6c-c621249b8c9c.jpg

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2% - до 1,8403 маната, курс рубля повысился на 1,1% и составил 0,0191 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8403 1 Российский рубль 0,0191 1 Австралийский доллар 1,1233 1 Аргентинское песо 0,0021 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3436 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0903 100 Вон Республики Корея 0,1277 1 Чешская крона 0,0741 100 Чилийских песо 0,1827 1 Китайский юань 0,2368 1 Датская крона 0,2469 1 Грузинский лари 0,6353 1 Гонконгский доллар 0,2176 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1598 100 Индонезийских рупий 0,0108 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1630 1 Швейцарский франк 1,9732 1 Израильский шекель 0,4648 1 Канадский доллар 1,2678 1 Кувейтский динар 5,5261 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0190 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3596 1 Мексиканское песо 0,0987 1 Молдавский лей 0,0961 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1630 100 Узбекских сумов 0,0137 1 Польский злотый 0,4214 1 Сингапурский доллар 1,2693 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2596 1 Турецкая лира 0,0560 1 Тайваньский доллар 0,0545 1 Таджикский сомони 0,1557 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0449 100 Японских йен 1,1535 1 Новозеландский доллар 1,0434 Золото (1 унция) 3454,0260 Серебро (1 унция) 39,3417 Платина (1 унция) 1579,0960 Палладиум (1 унция) 1672,0180 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.01.2024)