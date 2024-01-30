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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
30 января 2024 г. 09:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2% - до 1,8403 маната, курс рубля повысился на 1,1% и составил 0,0191 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8403

1 Российский рубль

0,0191

1 Австралийский доллар

1,1233

1 Аргентинское песо

0,0021

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3436

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0903

100 Вон Республики Корея

0,1277

1 Чешская крона

0,0741

100 Чилийских песо

0,1827

1 Китайский юань

0,2368

1 Датская крона

0,2469

1 Грузинский лари

0,6353

1 Гонконгский доллар

0,2176

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1598

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1630

1 Швейцарский франк

1,9732

1 Израильский шекель

0,4648

1 Канадский доллар

1,2678

1 Кувейтский динар

5,5261

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3596

1 Мексиканское песо

0,0987

1 Молдавский лей

0,0961

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1630

100 Узбекских сумов

0,0137

1 Польский злотый

0,4214

1 Сингапурский доллар

1,2693

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2596

1 Турецкая лира

0,0560

1 Тайваньский доллар

0,0545

1 Таджикский сомони

0,1557

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0449

100 Японских йен

1,1535

1 Новозеландский доллар

1,0434

Золото (1 унция)

3454,0260

Серебро (1 унция)

39,3417

Платина (1 унция)

1579,0960

Палладиум (1 унция)

1672,0180
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.01.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.01.2024)

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