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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
29 декабря 2023 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,4% и составил 1,8811 маната, а курс российского рубля повысился на 0,5% и составил 0,0188 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8811

1 Российский рубль

0,0188

1 Австралийский доллар

1,1631

1 Аргентинское песо

0,0021

1 Белорусский рубль

0,5149

1 Бразильский реал

0,3500

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0917

100 Вон Республики Корея

0,1316

1 Чешская крона

0,0761

100 Чилийских песо

0,1922

1 Китайский юань

0,2395

1 Датская крона

0,2524

1 Грузинский лари

0,6326

1 Гонконгский доллар

0,2176

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1670

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1702

1 Швейцарский франк

2,0160

1 Израильский шекель

0,4687

1 Канадский доллар

1,2852

1 Кувейтский динар

5,5312

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3701

1 Мексиканское песо

0,1001

1 Молдавский лей

0,0979

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1667

100 Узбекских сумов

0,0138

1 Польский злотый

0,4337

1 Сингапурский доллар

1,2897

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2808

1 Турецкая лира

0,0576

1 Тайваньский доллар

0,0554

1 Таджикский сомони

0,1555

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0448

100 Японских йен

1,2018

1 Новозеландский доллар

1,0801

Золото (1 унция)

3519,3740

Серебро (1 унция)

40,5081

Платина (1 унция)

1714,2205

Палладиум (1 унция)

1930,6645
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.12.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.12.2023)

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