Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,4% и составил 1,8811 маната, а курс российского рубля повысился на 0,5% и составил 0,0188 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8811
|
1 Российский рубль
|
0,0188
|
1 Австралийский доллар
|
1,1631
|
1 Аргентинское песо
|
0,0021
|
1 Белорусский рубль
|
0,5149
|
1 Бразильский реал
|
0,3500
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0917
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1316
|
1 Чешская крона
|
0,0761
|
100 Чилийских песо
|
0,1922
|
1 Китайский юань
|
0,2395
|
1 Датская крона
|
0,2524
|
1 Грузинский лари
|
0,6326
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2176
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1670
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1702
|
1 Швейцарский франк
|
2,0160
|
1 Израильский шекель
|
0,4687
|
1 Канадский доллар
|
1,2852
|
1 Кувейтский динар
|
5,5312
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0191
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3701
|
1 Мексиканское песо
|
0,1001
|
1 Молдавский лей
|
0,0979
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1667
|
100 Узбекских сумов
|
0,0138
|
1 Польский злотый
|
0,4337
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2897
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2808
|
1 Турецкая лира
|
0,0576
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0554
|
1 Таджикский сомони
|
0,1555
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0448
|
100 Японских йен
|
1,2018
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0801
|
Золото (1 унция)
|
3519,3740
|
Серебро (1 унция)
|
40,5081
|
Платина (1 унция)
|
1714,2205
|
Палладиум (1 унция)
|
1930,6645