Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,4% и составил 1,8811 маната, а курс российского рубля повысился на 0,5% и составил 0,0188 маната.