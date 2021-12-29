Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,9217, курс рубля на 0,4% - до 0,0230 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9217
|
1 Российский рубль
|
0,0230
|
1 Австралийский доллар
|
1,2294
|
1 Аргентинское песо
|
0,0166
|
1 Белорусский рубль
|
0,6750
|
1 Бразильский реал
|
0,3021
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1077
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1433
|
1 Чешская крона
|
0,0771
|
100 Чилийских песо
|
0,1985
|
1 Китайский юань
|
0, 2668
|
1 Датская крона
|
0,2585
|
1 Грузинский лари
|
0,5498
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 Индийская рупия
|
0,0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2833
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1876
|
1 Швейцарский франк
|
1,8530
|
1 Израильский шекель
|
0, 5476
|
1 Канадский доллар
|
1,3257
|
1 Кувейтский динар
|
5,6169
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4066
|
1 Мексиканское песо
|
0,0823
|
1 Молдавский лей
|
0,0958
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1929
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4178
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2554
|
1 Саудовский риал
|
0,4526
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3793
|
1 Турецкая лира
|
0,1430
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0615
|
1 Таджикский сомони
|
0,1509
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0625
|
100 Японских йен
|
1,4802
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1566
|
Золото (1 унция)
|
3070,3190
|
Серебро (1 унция)
|
39,1779
|
Платина (1 унция)
|
1647,6145
|
Палладий (1 унция)
|
3336,6410