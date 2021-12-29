О нас
Report Georgia
Аудио новости

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
29 декабря 2021 г. 09:47
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,9217, курс рубля на 0,4% - до 0,0230 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9217

1 Российский рубль

0,0230

1 Австралийский доллар

1,2294

1 Аргентинское песо

0,0166

1 Белорусский рубль

0,6750

1 Бразильский реал

0,3021

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1077

100 Вон Республики Корея

0,1433

1 Чешская крона

0,0771

100 Чилийских песо

0,1985

1 Китайский юань

0, 2668

1 Датская крона

0,2585

1 Грузинский лари

0,5498

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,2833

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1876

1 Швейцарский франк

1,8530

1 Израильский шекель

0, 5476

1 Канадский доллар

1,3257

1 Кувейтский динар

5,6169

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4066

1 Мексиканское песо

0,0823

1 Молдавский лей

0,0958

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1929

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4178

1 Сингапурский доллар

1,2554

1 Саудовский риал

0,4526

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3793

1 Турецкая лира

0,1430

1 Тайваньский доллар

0,0615

1 Таджикский сомони

0,1509

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0625

100 Японских йен

1,4802

1 Новозеландский доллар

1,1566

Золото (1 унция)

3070,3190

Серебро (1 унция)

39,1779

Платина (1 унция)

1647,6145

Палладий (1 унция)

3336,6410
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.12.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.12.2021)

Другие новости из категории

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.12.2021)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.12.2021)
29 декабря 2021 г. 09:21
Guardian назвала главные риски для экономики в 2022 году
Guardian назвала главные риски для экономики в 2022 году
29 декабря 2021 г. 07:42
Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно
Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно
29 декабря 2021 г. 06:48
Десять инвесторов проявили интерес к облигациям сети супермаркетов
Десять инвесторов проявили интерес к облигациям сети супермаркетов
28 декабря 2021 г. 17:34
В Азербайджане услуги по обязательному медстрахованию освобождаются от НДС еще на год
В Азербайджане услуги по обязательному медстрахованию освобождаются от НДС еще на год
28 декабря 2021 г. 16:25
ГФСЗ потратит 100 тысяч манатов на оценку активов и обязательств
ГФСЗ потратит 100 тысяч манатов на оценку активов и обязательств
28 декабря 2021 г. 14:42
Азербайджанский аграрный университет присоединился к программе консультаций по листингу
Азербайджанский аграрный университет присоединился к программе консультаций по листингу
28 декабря 2021 г. 10:30
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (28.12.2021)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (28.12.2021)
28 декабря 2021 г. 09:46
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.12.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.12.2021)
28 декабря 2021 г. 09:37
Стоимость золота выросла почти на 2,5 доллара
Стоимость золота выросла почти на 2,5 доллара
28 декабря 2021 г. 09:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi