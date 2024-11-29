Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,1% - до 1,7969 маната, курс российской валюты повысился на 4,8% и составил 1,5741 маната за 100 рублей.