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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.11.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.11.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
29 ноября 2024 г. 09:17
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,1% - до 1,7969 маната, курс российской валюты повысился на 4,8% и составил 1,5741 маната за 100 рублей.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7969

100 российских рублей

1,5741

1 австралийский доллар

1,1078

1 белорусский рубль

0,4961

1 болгарский лев

0,9188

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1219

1 чешская крона

0,0711

1 китайский юань

0,2351

1 датская крона

0,2409

1 грузинский лари

0,6200

1 гонконгский доллар

0,2184

1 индийская рупия

0,0201

1 британский фунт

2,1606

10 000 иранских риалов

0,0385

1 шведская крона

0,1560

1 швейцарский франк

1,9286

1 израильский шекель

0,4650

1 канадский доллар

1,2154

1 кувейтский динар

5.5330

100 казахстанских тенге

0,3317

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0199

100 венгерских форинтов

0,4349

1 молдавский лей

0,0930

1 норвежская крона

0,1543

100 узбекских сомов

0,0132

100 пакистанских рупий

0,6116

1 польский злотый

0,4172

1 румынский лей

0,3610

1 сербский динар

0,0154

1 сингапурский доллар

1,2689

1 Риал Саудовской Аравии

0,4525

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2336

1 Турецкая лира

0,0490

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0409

100 Японских йен

1.1330

1 Новозеландский доллар

1,0051

Золото

4522,2635

Серебро

51,8058

Платина

1606,2365

Палладий

1692,6475
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.11.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.11.2024)

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