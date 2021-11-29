Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,75% - до 1,9172, курс рубля на 0,9% - до 0,0227 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,75% - до 1,9172, курс рубля на 0,9% - до 0,0227 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9172 1 Российский рубль 0,0227 1 Австралийский доллар 1,2144 1 Аргентинское песо 0,0169 1 Белорусский рубль 0,6640 1 Бразильский реал 0,3034 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1053 100 Вон Республики Корея 0,1425 1 Чешская крона 0,0747 100 Чилийских песо 0,2043 1 Китайский юань 0, 2664 1 Датская крона 0,2578 1 Грузинский лари 0,5507 1 Гонконгский доллар 0,2180 1 Индийская рупия 0,0227 1 Британский фунт стерлингов 2,2670 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1865 1 Швейцарский франк 1,8363 1 Израильский шекель 0, 5328 1 Канадский доллар 1,3342 1 Кувейтский динар 5,6167 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4012 1 Мексиканское песо 0,0783 1 Молдавский лей 0,0958 1 Египетский фунт 0,1080 1 Норвежская крона 0,1885 100 Узбекских сум 0,0158 1 Польский злотый 0,4074 1 Сингапурский доллар 1,2411 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3696 1 Турецкая лира 0,1374 1 Тайваньский доллар 0,0611 1 Таджикский сомони 0,1510 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0626 100 Японских йен 1,4960 1 Новозеландский доллар 1,1615 Золото (1 унция) 3048,7375 Серебро (1 унция) 39,7458 Платина (1 унция) 1664,9885 Палладий (1 унция) 3054,4835 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.11.2021)