Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,75% - до 1,9172, курс рубля на 0,9% - до 0,0227 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9172
|
1 Российский рубль
|
0,0227
|
1 Австралийский доллар
|
1,2144
|
1 Аргентинское песо
|
0,0169
|
1 Белорусский рубль
|
0,6640
|
1 Бразильский реал
|
0,3034
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1053
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1425
|
1 Чешская крона
|
0,0747
|
100 Чилийских песо
|
0,2043
|
1 Китайский юань
|
0, 2664
|
1 Датская крона
|
0,2578
|
1 Грузинский лари
|
0,5507
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 Индийская рупия
|
0,0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2670
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1865
|
1 Швейцарский франк
|
1,8363
|
1 Израильский шекель
|
0, 5328
|
1 Канадский доллар
|
1,3342
|
1 Кувейтский динар
|
5,6167
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4012
|
1 Мексиканское песо
|
0,0783
|
1 Молдавский лей
|
0,0958
|
1 Египетский фунт
|
0,1080
|
1 Норвежская крона
|
0,1885
|
100 Узбекских сум
|
0,0158
|
1 Польский злотый
|
0,4074
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2411
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3696
|
1 Турецкая лира
|
0,1374
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0611
|
1 Таджикский сомони
|
0,1510
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0626
|
100 Японских йен
|
1,4960
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1615
|
Золото (1 унция)
|
3048,7375
|
Серебро (1 унция)
|
39,7458
|
Платина (1 унция)
|
1664,9885
|
Палладий (1 унция)
|
3054,4835