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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.11.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,75% - до 1,9172, курс рубля на 0,9% - до 0,0227 маната.
Финансы
29 ноября 2021 г. 09:40
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,75% - до 1,9172, курс рубля на 0,9% - до 0,0227 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9172

1 Российский рубль

0,0227

1 Австралийский доллар

1,2144

1 Аргентинское песо

0,0169

1 Белорусский рубль

0,6640

1 Бразильский реал

0,3034

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1053

100 Вон Республики Корея

0,1425

1 Чешская крона

0,0747

100 Чилийских песо

0,2043

1 Китайский юань

0, 2664

1 Датская крона

0,2578

1 Грузинский лари

0,5507

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,2670

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1865

1 Швейцарский франк

1,8363

1 Израильский шекель

0, 5328

1 Канадский доллар

1,3342

1 Кувейтский динар

5,6167

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4012

1 Мексиканское песо

0,0783

1 Молдавский лей

0,0958

1 Египетский фунт

0,1080

1 Норвежская крона

0,1885

100 Узбекских сум

0,0158

1 Польский злотый

0,4074

1 Сингапурский доллар

1,2411

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3696

1 Турецкая лира

0,1374

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1510

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0626

100 Японских йен

1,4960

1 Новозеландский доллар

1,1615

Золото (1 унция)

3048,7375

Серебро (1 унция)

39,7458

Платина (1 унция)

1664,9885

Палладий (1 унция)

3054,4835
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.11.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.11.2021)

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