Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6% - до 1,9847, курс рубля на 0,4% - до 0,0242 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9847
|
1 Российский рубль
|
0,0242
|
1 Австралийский доллар
|
1,2836
|
1 Аргентинское песо
|
0,0171
|
1 Белорусский рубль
|
0,7004
|
1 Бразильский реал
|
0,3011
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1123
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1454
|
1 Чешская крона
|
0,0771
|
100 Чилийских песо
|
0,2109
|
1 Китайский юань
|
0, 2660
|
1 Датская крона
|
0,2668
|
1 Грузинский лари
|
0, 5387
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 Индийская рупия
|
0,0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3452
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0120
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1997
|
1 Швейцарский франк
|
1,8641
|
1 Израильский шекель
|
0, 5375
|
1 Канадский доллар
|
1,3765
|
1 Кувейтский динар
|
5,6347
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4103
|
1 Мексиканское песо
|
0,0832
|
1 Молдавский лей
|
0,0970
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,2038
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4290
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2648
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4030
|
1 Турецкая лира
|
0,1784
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0611
|
1 Таджикский сомони
|
0,1513
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0646
|
100 Японских йен
|
1,4959
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2212
|
Золото (1 унция)
|
3051,6360
|
Серебро (1 унция)
|
40,6890
|
Платина (1 унция)
|
1733,0395
|
Палладий (1 унция)
|
3396,9145