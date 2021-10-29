Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6% - до 1,9847, курс рубля на 0,4% - до 0,0242 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9847 1 Российский рубль 0,0242 1 Австралийский доллар 1,2836 1 Аргентинское песо 0,0171 1 Белорусский рубль 0,7004 1 Бразильский реал 0,3011 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,1123 100 Вон Республики Корея 0,1454 1 Чешская крона 0,0771 100 Чилийских песо 0,2109 1 Китайский юань 0, 2660 1 Датская крона 0,2668 1 Грузинский лари 0, 5387 1 Гонконгский доллар 0,2186 1 Индийская рупия 0,0227 1 Британский фунт стерлингов 2,3452 100 Индонезийских рупий 0, 0120 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1997 1 Швейцарский франк 1,8641 1 Израильский шекель 0, 5375 1 Канадский доллар 1,3765 1 Кувейтский динар 5,6347 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4103 1 Мексиканское песо 0,0832 1 Молдавский лей 0,0970 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,2038 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4290 1 Сингапурский доллар 1,2648 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4030 1 Турецкая лира 0,1784 1 Тайваньский доллар 0,0611 1 Таджикский сомони 0,1513 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0646 100 Японских йен 1,4959 1 Новозеландский доллар 1,2212 Золото (1 унция) 3051,6360 Серебро (1 унция) 40,6890 Платина (1 унция) 1733,0395 Палладий (1 унция) 3396,9145 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.10.2021)