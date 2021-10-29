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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
29 октября 2021 г. 09:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6% - до 1,9847, курс рубля на 0,4% - до 0,0242 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9847

1 Российский рубль

0,0242

1 Австралийский доллар

1,2836

1 Аргентинское песо

0,0171

1 Белорусский рубль

0,7004

1 Бразильский реал

0,3011

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,1123

100 Вон Республики Корея

0,1454

1 Чешская крона

0,0771

100 Чилийских песо

0,2109

1 Китайский юань

0, 2660

1 Датская крона

0,2668

1 Грузинский лари

0, 5387

1 Гонконгский доллар

0,2186

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,3452

100 Индонезийских рупий

0, 0120

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1997

1 Швейцарский франк

1,8641

1 Израильский шекель

0, 5375

1 Канадский доллар

1,3765

1 Кувейтский динар

5,6347

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4103

1 Мексиканское песо

0,0832

1 Молдавский лей

0,0970

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,2038

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4290

1 Сингапурский доллар

1,2648

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4030

1 Турецкая лира

0,1784

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1513

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0646

100 Японских йен

1,4959

1 Новозеландский доллар

1,2212

Золото (1 унция)

3051,6360

Серебро (1 унция)

40,6890

Платина (1 унция)

1733,0395

Палладий (1 унция)

3396,9145
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.10.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.10.2021)

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