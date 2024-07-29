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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
29 июля 2024 г. 09:21
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,01% - до 1,8461 маната, курс рубля понизился на 1% - до 0,0198 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8461

1 Российский рубль

0,0198

1 Австралийский доллар

1,1136

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3005

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0930

100 Вон Республики Корея

0,1231

1 Чешская крона

0,0729

100 Чилийских песо

0,1788

1 Китайский юань

0,2343

1 Датская крона

0,2474

1 Грузинский лари

0,6269

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,1890

100 Индонезийских рупий

0,0104

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1572

1 Швейцарский франк

1,9251

1 Израильский шекель

0,4606

1 Канадский доллар

1,2296

1 Кувейтский динар

5,5596

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3669

1 Мексиканское песо

0,0921

1 Молдавский лей

0,0960

1 Египетский фунт

0,0352

1 Норвежская крона

0,1544

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4321

1 Сингапурский доллар

1,2670

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2550

1 Турецкая лира

0,0516

1 Тайваньский доллар

0,0518

1 Таджикский сомони

0,1593

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0414

100 Японских йен

1,1084

1 Новозеландский доллар

1,0007

Золото (1 унция)

4071,5935

Серебро (1 унция)

47,7734

Платина (1 унция)

1609,4070

Палладиум (1 унция)

1548,2750
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.07.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.07.2024)

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