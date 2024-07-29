Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,01% - до 1,8461 маната, курс рубля понизился на 1% - до 0,0198 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8461 1 Российский рубль 0,0198 1 Австралийский доллар 1,1136 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3005 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0930 100 Вон Республики Корея 0,1231 1 Чешская крона 0,0729 100 Чилийских песо 0,1788 1 Китайский юань 0,2343 1 Датская крона 0,2474 1 Грузинский лари 0,6269 1 Гонконгский доллар 0,2177 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,1890 100 Индонезийских рупий 0,0104 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1572 1 Швейцарский франк 1,9251 1 Израильский шекель 0,4606 1 Канадский доллар 1,2296 1 Кувейтский динар 5,5596 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3669 1 Мексиканское песо 0,0921 1 Молдавский лей 0,0960 1 Египетский фунт 0,0352 1 Норвежская крона 0,1544 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4321 1 Сингапурский доллар 1,2670 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2550 1 Турецкая лира 0,0516 1 Тайваньский доллар 0,0518 1 Таджикский сомони 0,1593 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0414 100 Японских йен 1,1084 1 Новозеландский доллар 1,0007 Золото (1 унция) 4071,5935 Серебро (1 унция) 47,7734 Платина (1 унция) 1609,4070 Палладиум (1 унция) 1548,2750 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.07.2024)

Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.07.2024)