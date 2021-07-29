Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,29% - до 2,0154, курс рубля остался на уровне 0,0231 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0154
|
1 Российский рубль
|
0,0231
|
1 Австралийский доллар
|
1,2543
|
1 Аргентинское песо
|
0,0176
|
1 Белорусский рубль
|
0,6749
|
1 Бразильский реал
|
0,3322
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1153
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1484
|
1 Чешская крона
|
0,0788
|
100 Чилийских песо
|
0,2231
|
1 Китайский юань
|
0,2626
|
1 Датская крона
|
0,2710
|
1 Грузинский лари
|
0,5488
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 Индийская рупия
|
0,0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3675
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1979
|
1 Швейцарский франк
|
1,8697
|
1 Израильский шекель
|
0,5230
|
1 Канадский доллар
|
1,3611
|
1 Кувейтский динар
|
5,6539
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1121
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4026
|
1 Мексиканское песо
|
0,0854
|
1 Молдавский лей
|
0,0948
|
1 Египетский фунт
|
0,1080
|
1 Норвежская крона
|
0,1934
|
100 Узбекских сум
|
0,0160
|
1 Польский злотый
|
0,4386
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2539
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4188
|
1 Турецкая лира
|
0,1987
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0609
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0632
|
100 Японских йен
|
1,5481
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1845
|
Золото (1 унция)
|
3085,8315
|
Серебро (1 унция)
|
42,8565
|
Платина (1 унция)
|
1828,6475
|
Палладий (1 унция)
|
4494,4430