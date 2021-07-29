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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
29 июля 2021 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,29% - до 2,0154, курс рубля остался на уровне 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0154

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,2543

1 Аргентинское песо

0,0176

1 Белорусский рубль

0,6749

1 Бразильский реал

0,3322

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1153

100 Вон Республики Корея

0,1484

1 Чешская крона

0,0788

100 Чилийских песо

0,2231

1 Китайский юань

0,2626

1 Датская крона

0,2710

1 Грузинский лари

0,5488

1 Гонконгский доллар

0,2186

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3675

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1979

1 Швейцарский франк

1,8697

1 Израильский шекель

0,5230

1 Канадский доллар

1,3611

1 Кувейтский динар

5,6539

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1121

1 Малазийский ринггит

0,4026

1 Мексиканское песо

0,0854

1 Молдавский лей

0,0948

1 Египетский фунт

0,1080

1 Норвежская крона

0,1934

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4386

1 Сингапурский доллар

1,2539

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4188

1 Турецкая лира

0,1987

1 Тайваньский доллар

0,0609

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0632

100 Японских йен

1,5481

1 Новозеландский доллар

1,1845

Золото (1 унция)

3085,8315

Серебро (1 унция)

42,8565

Платина (1 унция)

1828,6475

Палладий (1 унция)

4494,4430
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.07.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.07.2021)

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