Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,22% - до 2,0252, курс рубля остался на уровне 0,0235 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0252 1 Российский рубль 0,0235 1 Австралийский доллар 1,2843 1 Аргентинское песо 0,0178 1 Белорусский рубль 0,6733 1 Бразильский реал 0,3451 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1191 100 Вон Республики Корея 0,1505 1 Чешская крона 0,0797 100 Чилийских песо 0,2317 1 Китайский юань 0,2631 1 Датская крона 0,2723 1 Грузинский лари 0,5387 1 Гонконгский доллар 0,2190 1 Индийская рупия 0,0229 1 Британский фунт стерлингов 2,3573 100 Индонезийских рупий 0,0117 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1995 1 Швейцарский франк 1,8471 1 Израильский шекель 0, 5218 1 Канадский доллар 1,3771 1 Кувейтский динар 5,6462 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1119 1 Малазийский ринггит 0,4097 1 Мексиканское песо 0,0857 1 Молдавский лей 0,0945 1 Египетский фунт 0,1085 1 Норвежская крона 0,1989 100 Узбекских сум 0,0161 1 Польский злотый 0,4499 1 Сингапурский доллар 1,2654 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4286 1 Турецкая лира 0,1956 1 Тайваньский доллар 0,0607 1 Таджикский сомони 0,1504 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0622 100 Японских йен 1,5377 1 Новозеландский доллар 1,1950 Золото (1 унция) 3015,9615 Серебро (1 унция) 44,1712 Платина (1 унция) 1851,7675 Палладий (1 унция) 4540,1390 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.06.2021)