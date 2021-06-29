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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.06.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
29 июня 2021 г. 09:42
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,22% - до 2,0252, курс рубля остался на уровне 0,0235 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0252

1 Российский рубль

0,0235

1 Австралийский доллар

1,2843

1 Аргентинское песо

0,0178

1 Белорусский рубль

0,6733

1 Бразильский реал

0,3451

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1191

100 Вон Республики Корея

0,1505

1 Чешская крона

0,0797

100 Чилийских песо

0,2317

1 Китайский юань

0,2631

1 Датская крона

0,2723

1 Грузинский лари

0,5387

1 Гонконгский доллар

0,2190

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3573

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1995

1 Швейцарский франк

1,8471

1 Израильский шекель

0, 5218

1 Канадский доллар

1,3771

1 Кувейтский динар

5,6462

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1119

1 Малазийский ринггит

0,4097

1 Мексиканское песо

0,0857

1 Молдавский лей

0,0945

1 Египетский фунт

0,1085

1 Норвежская крона

0,1989

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4499

1 Сингапурский доллар

1,2654

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4286

1 Турецкая лира

0,1956

1 Тайваньский доллар

0,0607

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0622

100 Японских йен

1,5377

1 Новозеландский доллар

1,1950

Золото (1 унция)

3015,9615

Серебро (1 унция)

44,1712

Платина (1 унция)

1851,7675

Палладий (1 унция)

4540,1390
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.06.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.06.2021)

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