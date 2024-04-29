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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.04.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.04.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
29 апреля 2024 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.04.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06% - до 1,8238 маната, курс рубля снизился на 1,1% - до 0,0183 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8238

1 Российский рубль

0,0183

1 Австралийский доллар

1,1178

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3323

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0907

100 Вон Республики Корея

0,1236

1 Чешская крона

0,0725

100 Чилийских песо

0,1791

1 Китайский юань

0,2347

1 Датская крона

0,2445

1 Грузинский лари

0,6346

1 Гонконгский доллар

0,2173

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1322

100 Индонезийских рупий

0,0105

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1561

1 Швейцарский франк

1,8661

1 Израильский шекель

0,4496

1 Канадский доллар

1,2464

1 Кувейтский динар

5,5231

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3563

1 Мексиканское песо

0,0989

1 Молдавский лей

0,0956

1 Египетский фунт

0,0355

1 Норвежская крона

0,1548

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4225

1 Сингапурский доллар

1,2503

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2398

1 Турецкая лира

0,0523

1 Тайваньский доллар

0,0522

1 Таджикский сомони

0,1555

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0429

100 Японских йен

1,0881

1 Новозеландский доллар

1,0155

Золото (1 унция)

3969,0750

Серебро (1 унция)

46,4031

Платина (1 унция)

1567,3745

Палладиум (1 унция)

1639,3270
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.04.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.04.2024)

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