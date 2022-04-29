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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.04.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,11%, до 1,7887, курс рубля повысился на 1,30%, до 0,0234 маната.
Финансы
29 апреля 2022 г. 09:45
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,11%, до 1,7887, курс рубля повысился на 1,30%, до 0,0234 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7887

1 Российский рубль

0,0234

1 Австралийский доллар

1,2159

1 Аргентинское песо

0,0148

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3440

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1068

100 Вон Республики Корея

0,1347

1 Чешская крона

0,0728

100 Чилийских песо

0,1983

1 Китайский юань

0,2564

1 Датская крона

0,2404

1 Грузинский лари

0,5574

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0222

1 Британский фунт стерлингов

2,1249

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1729

1 Швейцарский франк

1,7511

1 Израильский шекель

0,5132

1 Канадский доллар

1,3330

1 Кувейтский динар

5,5431

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3902

1 Мексиканское песо

0,0834

1 Молдавский лей

0,0922

1 Египетский фунт

0,0918

1 Норвежская крона

0,1813

100 Узбекских сум

0,0152

1 Польский злотый

0,3817

1 Сингапурский доллар

1,2287

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2779

1 Турецкая лира

0,1149

1 Тайваньский доллар

0,0577

1 Таджикский сомони

0,1363

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0562

100 Японских йен

1,3022

1 Новозеландский доллар

1,1078

Золото (1 унция)

3240,9480

Серебро (1 унция)

39,6613

Платина (1 унция)

1583,7625

Палладий (1 унция)

3832,1230
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.04.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.04.2022)

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