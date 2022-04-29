Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,11%, до 1,7887, курс рубля повысился на 1,30%, до 0,0234 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7887
|
1 Российский рубль
|
0,0234
|
1 Австралийский доллар
|
1,2159
|
1 Аргентинское песо
|
0,0148
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3440
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1068
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1347
|
1 Чешская крона
|
0,0728
|
100 Чилийских песо
|
0,1983
|
1 Китайский юань
|
0,2564
|
1 Датская крона
|
0,2404
|
1 Грузинский лари
|
0,5574
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0222
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1249
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1729
|
1 Швейцарский франк
|
1,7511
|
1 Израильский шекель
|
0,5132
|
1 Канадский доллар
|
1,3330
|
1 Кувейтский динар
|
5,5431
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3902
|
1 Мексиканское песо
|
0,0834
|
1 Молдавский лей
|
0,0922
|
1 Египетский фунт
|
0,0918
|
1 Норвежская крона
|
0,1813
|
100 Узбекских сум
|
0,0152
|
1 Польский злотый
|
0,3817
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2287
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2779
|
1 Турецкая лира
|
0,1149
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0577
|
1 Таджикский сомони
|
0,1363
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0562
|
100 Японских йен
|
1,3022
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1078
|
Золото (1 унция)
|
3240,9480
|
Серебро (1 унция)
|
39,6613
|
Платина (1 унция)
|
1583,7625
|
Палладий (1 унция)
|
3832,1230