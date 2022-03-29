Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,30% - до 1,8675, курс рубля на 4,12% - до 0,0177 маната.

https://static.report.az/photo/9c2d0d64-dc98-39c5-be5e-4aba317bd003.jpg https://static.report.az/photo/9c2d0d64-dc98-39c5-be5e-4aba317bd003.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,30% - до 1,8675, курс рубля на 4,12% - до 0,0177 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8675 1 Российский рубль 0,0177 1 Австралийский доллар 1,2719 1 Аргентинское песо 0,0154 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3568 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1158 100 Вон Республики Корея 0,1394 1 Чешская крона 0,0760 100 Чилийских песо 0,2182 1 Китайский юань 0,2669 1 Датская крона 0,2510 1 Грузинский лари 0,5388 1 Гонконгский доллар 0,2172 1 Индийская рупия 0,0224 1 Британский фунт стерлингов 2,2256 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1791 1 Швейцарский франк 1,8201 1 Израильский шекель 0,5278 1 Канадский доллар 1,3580 1 Кувейтский динар 5,5843 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0172 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4026 1 Мексиканское песо 0,0846 1 Молдавский лей 0,0928 1 Египетский фунт 0,0928 1 Норвежская крона 0,1955 100 Узбекских сум 0,0148 1 Польский злотый 0,3977 1 Сингапурский доллар 1,2487 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3388 1 Турецкая лира 0,1147 1 Тайваньский доллар 0,0590 1 Таджикский сомони 0,1405 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0577 100 Японских йен 1,3777 1 Новозеландский доллар 1,1722 Золото (1 унция) 3267,2215 Серебро (1 унция) 42,2543 Платина (1 унция) 1678,1125 Палладий (1 унция) 3848,9700 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.03.2022)