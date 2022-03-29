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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,30% - до 1,8675, курс рубля на 4,12% - до 0,0177 маната.
Финансы
29 марта 2022 г. 09:38
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,30% - до 1,8675, курс рубля на 4,12% - до 0,0177 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8675

1 Российский рубль

0,0177

1 Австралийский доллар

1,2719

1 Аргентинское песо

0,0154

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3568

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1158

100 Вон Республики Корея

0,1394

1 Чешская крона

0,0760

100 Чилийских песо

0,2182

1 Китайский юань

0,2669

1 Датская крона

0,2510

1 Грузинский лари

0,5388

1 Гонконгский доллар

0,2172

1 Индийская рупия

0,0224

1 Британский фунт стерлингов

2,2256

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1791

1 Швейцарский франк

1,8201

1 Израильский шекель

0,5278

1 Канадский доллар

1,3580

1 Кувейтский динар

5,5843

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0172

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4026

1 Мексиканское песо

0,0846

1 Молдавский лей

0,0928

1 Египетский фунт

0,0928

1 Норвежская крона

0,1955

100 Узбекских сум

0,0148

1 Польский злотый

0,3977

1 Сингапурский доллар

1,2487

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3388

1 Турецкая лира

0,1147

1 Тайваньский доллар

0,0590

1 Таджикский сомони

0,1405

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0577

100 Японских йен

1,3777

1 Новозеландский доллар

1,1722

Золото (1 унция)

3267,2215

Серебро (1 унция)

42,2543

Платина (1 унция)

1678,1125

Палладий (1 унция)

3848,9700
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.03.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.03.2022)

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