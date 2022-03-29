Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,30% - до 1,8675, курс рубля на 4,12% - до 0,0177 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8675
|
1 Российский рубль
|
0,0177
|
1 Австралийский доллар
|
1,2719
|
1 Аргентинское песо
|
0,0154
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3568
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1158
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1394
|
1 Чешская крона
|
0,0760
|
100 Чилийских песо
|
0,2182
|
1 Китайский юань
|
0,2669
|
1 Датская крона
|
0,2510
|
1 Грузинский лари
|
0,5388
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2172
|
1 Индийская рупия
|
0,0224
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2256
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1791
|
1 Швейцарский франк
|
1,8201
|
1 Израильский шекель
|
0,5278
|
1 Канадский доллар
|
1,3580
|
1 Кувейтский динар
|
5,5843
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0172
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4026
|
1 Мексиканское песо
|
0,0846
|
1 Молдавский лей
|
0,0928
|
1 Египетский фунт
|
0,0928
|
1 Норвежская крона
|
0,1955
|
100 Узбекских сум
|
0,0148
|
1 Польский злотый
|
0,3977
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2487
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3388
|
1 Турецкая лира
|
0,1147
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0590
|
1 Таджикский сомони
|
0,1405
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0577
|
100 Японских йен
|
1,3777
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1722
|
Золото (1 унция)
|
3267,2215
|
Серебро (1 унция)
|
42,2543
|
Платина (1 унция)
|
1678,1125
|
Палладий (1 унция)
|
3848,9700