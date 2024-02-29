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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.02.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.02.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
29 февраля 2024 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.02.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,05% - до 1,8423 маната, курс рубля повысился на 1,1%, и составил 0,0186 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8423

1 Российский рубль

0,0186

1 Австралийский доллар

1,1083

1 Аргентинское песо

0,0020

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3420

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0883

100 Вон Республики Корея

0,1275

1 Чешская крона

0,0728

100 Чилийских песо

0,1739

1 Китайский юань

0,2363

1 Датская крона

0,2472

1 Грузинский лари

0,6397

1 Гонконгский доллар

0,2172

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1538

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1646

1 Швейцарский франк

1,9350

1 Израильский шекель

0,4728

1 Канадский доллар

1,2528

1 Кувейтский динар

5,5270

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3570

1 Мексиканское песо

0,0995

1 Молдавский лей

0,0958

1 Египетский фунт

0,0551

1 Норвежская крона

0,1606

100 Узбекских сумов

0,0136

1 Польский злотый

0,4263

1 Сингапурский доллар

1,2642

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2549

1 Турецкая лира

0,0545

1 Тайваньский доллар

0,0537

1 Таджикский сомони

0,1552

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0445

100 Японских йен

1,1347

1 Новозеландский доллар

1,0379

Золото (1 унция)

3460,5455

Серебро (1 унция)

38,2810

Платина (1 унция)

1507,4155

Палладиум (1 унция)

1599,4025
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.02.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.02.2024)

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