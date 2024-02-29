Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.02.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.02.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,05% - до 1,8423 маната, курс рубля повысился на 1,1%, и составил 0,0186 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8423 1 Российский рубль 0,0186 1 Австралийский доллар 1,1083 1 Аргентинское песо 0,0020 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3420 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0883 100 Вон Республики Корея 0,1275 1 Чешская крона 0,0728 100 Чилийских песо 0,1739 1 Китайский юань 0,2363 1 Датская крона 0,2472 1 Грузинский лари 0,6397 1 Гонконгский доллар 0,2172 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,1538 100 Индонезийских рупий 0,0108 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1646 1 Швейцарский франк 1,9350 1 Израильский шекель 0,4728 1 Канадский доллар 1,2528 1 Кувейтский динар 5,5270 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0190 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3570 1 Мексиканское песо 0,0995 1 Молдавский лей 0,0958 1 Египетский фунт 0,0551 1 Норвежская крона 0,1606 100 Узбекских сумов 0,0136 1 Польский злотый 0,4263 1 Сингапурский доллар 1,2642 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2549 1 Турецкая лира 0,0545 1 Тайваньский доллар 0,0537 1 Таджикский сомони 0,1552 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0445 100 Японских йен 1,1347 1 Новозеландский доллар 1,0379 Золото (1 унция) 3460,5455 Серебро (1 унция) 38,2810 Платина (1 унция) 1507,4155 Палладиум (1 унция) 1599,4025 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.02.2024)